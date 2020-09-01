НБУ показал, как подорожал доллар: опубликован курс валют

В Украине официальный курс доллара 1 сентября, по данным НБУ, вырос на 8 копеек. На других сегментах валютного рынка стоимость валюты не изменилась.

Подробнее о курсе валют – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 1 сентября

доллар США – 27,56 грн (+8 копеек);

евро – 32,9 грн (+17 копеек).

Официальный курс доллара вырос. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,35 грн/$ (+15 копеек);

Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений).

Курс доллара в банках не изменился. minfin.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,45 грн/$ (+9 копеек);

Продажа – 27,6 грн/$ (+2 копейки).

Курс доллара в обменниках 1 сентября не изменился finance.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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