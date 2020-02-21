Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что при СССР в 80-е годы из-за сильнейшего дефицита в его городе было "откровенно голодно", а жизнь в Украине жителям российских регионов казалась "настоящим раем".

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, понятия "дефицит", "выбросили" и "достать", малознакомые современной молодежи, тогда были частью ежедневного выживания.

И это несмотря на то, что в Свердловске (старое название Екатеринбурга) находились крупнейшие в Союзе промышленные предприятия. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Советское "товарное изобилие"

"У нас было голодно... Нас с Украиной не сравнить. Когда мы приезжали в Украину (в конце 80-х годов мы много тут бывали), для нас это была настолько очевидная разница! У нас к тому времени были талоны. Талоны практически на все. По нашему восприятию в Украине какой-то рай был, столько еды! Здесь по-другому жили", – рассказал Ройзман.

Гордон уточнил, что в свое время в Свердловске директором крупнейшего в Союзе завода "Уралмаш" (выпускает оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, энергетики), был Николай Рыжков, ставший к середине 80-х премьер-министром СССР (главой Совмина). И даже такая влиятельная фигура не могла помочь ситуации.

Советское "товарное изобилие" livejournal.com / Максим Мирович

"Да, у нас было откровенно голодно. И это началось с конца 70-х годов, и когда собирались олимпиаду проводить, уже проблемы были. А позднее они начал нарастать. И это было слово "достать", это были огромные очереди. Все искали какой-то "блат". Знаешь, когда молодые начинают рассказывать, что в Советском Союзе коррупции не было, так я хочу сказать, что это была сумасшедшая коррупция, особенно на низовом уровне. Просто невероятная. Это то, что сейчас невозможно представить – это уровень таксистов, официантов, продавцов. "Ты мне – я тебе". Ты мне колбасу, я тебе билеты в театр", – объяснил Ройзман.

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