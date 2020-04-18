Главная Новости
18 апреля • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

"Нафтогаз" вернет украинцам деньги за "лишнее" голубое топливо: когда и кому

Читать материал на украинском

В Украине "Нафтогаз" до начала отопительного сезона предлагал украинцам купить голубое топливо наперед. Теперь же, с учетом теплой зимы, тем, кто воспользовался такой возможностью, будут возвращать деньги за неиспользованное голубое топливо.

"Специалисты "Нафтогаза" уже провели сверку данных со всеми газоснабжающими компаниями, которые продавали газ в рамках акции. Мы направили средства за неиспользованный ресурс "Газового запаса" на счета газсбытов", – пояснил на своей странице Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Нафтогаз" вернет украинцам деньги за "лишнее" голубое топливо: когда и кому

Так, с 20-го апреля потребители могут обращаться к своим газоснабжающим компаниям, чтобы выбрать удобный способ возврата средств или зачесть их для оплаты газа в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
тарифы газ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги