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1 апреля • обновлено в 20:06
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Минздрав втрое увеличил зарплату медикам: список специалистов

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Министерство здравоохранения Украины втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.

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Уже за март медицинские работники получат доплату в размере трех должностных окладов, отмечается на Facebook-странице ведомства.

Приказом, который подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:

  • экстренный медицинский техник;

  • врач-пульмонолог;

  • врач-инфекционист;

  • врач-патологоанатом;

  • врач-епидемиолог;

  • врач-лаборант;

  • врач-анестезиолог;

  • врач-радиолог;

  • врач-бактериолог;

  • врач-рентгенолог;

  • врач-вирусолог;

  • врач общей практики, семейный врач;

  • врач-терапевт;

  • врач-педиатр;

  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID19;

  • сестра медицинская;

  • младшая сестра (всех наименований);

  • регистратор медицинский;

  • сестра хозяйка;

  • водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отметили в пресс-службе Минздрава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве доплата врачам инфекционных отделений, спасают от коронавируса COVID-19 составит от 5 до 10 000 гривен.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
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