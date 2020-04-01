Минздрав втрое увеличил зарплату медикам: список специалистов

Министерство здравоохранения Украины втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.

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Уже за март медицинские работники получат доплату в размере трех должностных окладов, отмечается на Facebook-странице ведомства.

Приказом, который подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-епидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики, семейный врач;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID19;

сестра медицинская;

младшая сестра (всех наименований);

регистратор медицинский;

сестра хозяйка;

водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отметили в пресс-службе Минздрава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве доплата врачам инфекционных отделений, спасают от коронавируса COVID-19 составит от 5 до 10 000 гривен.

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