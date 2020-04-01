Минздрав втрое увеличил зарплату медикам: список специалистов

Министерство здравоохранения Украины втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Уже за март медицинские работники получат доплату в размере трех должностных окладов, отмечается на Facebook-странице ведомства.
Приказом, который подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:
экстренный медицинский техник;
врач-пульмонолог;
врач-инфекционист;
врач-патологоанатом;
врач-епидемиолог;
врач-лаборант;
врач-анестезиолог;
врач-радиолог;
врач-бактериолог;
врач-рентгенолог;
врач-вирусолог;
врач общей практики, семейный врач;
врач-терапевт;
врач-педиатр;
врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID19;
сестра медицинская;
младшая сестра (всех наименований);
регистратор медицинский;
сестра хозяйка;
водитель.
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отметили в пресс-службе Минздрава.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве доплата врачам инфекционных отделений, спасают от коронавируса COVID-19 составит от 5 до 10 000 гривен.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!