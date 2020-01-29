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29 января • обновлено в 17:46
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Минздрав показал цены на медуслуги в Украине: за роды придется платить 8 тыс., а за инсульт – 19 тыс.

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Министерство здравоохранение Украины опубликовало цены на медицинские услуги. Это те суммы, которые получат лечебные учреждения из бюджета страны за оказанную помощь. Такое новшество – второй этап медицинской реформы.

Как сообщают в пресс-службе МОЗа, указанные цены еще должен утвердить Кабмин, однако до этого должно пройти публичное обсуждение. К примеру:

  • Помощь при остром инфаркте обойдется в 16 тыс. грн;

  • Инсульт обойдется в 19 тыс. 332 грн;

  • Роды – 8 136,03 грн;

  • Туберкулез – 20 тысяч 663 грн.

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"На сайте Минздрава размещен проект самого ожидаемого постановления, определяющего тарифы и механизмы оплаты медицинских услуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами", – говорится в сообщении пресс-службы. С полным перечнем тарифов можно ознакомиться здесь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на финансирование Программы медицинских гарантий для украинцев (запуск назначен на 1 апреля 2020 года) в государственном бюджете заложено 72 млрд гривен.

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Тема
Медицинская реформа
Место
Украина
Теги
Телемедицина тарифы медицина
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