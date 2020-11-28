Минус 200 грн на каждой пенсии: к чему приведет урезание бюджета от Кабмина

Кабинет министров в подготовленном ко второму чтению проекта бюджета на 2021 год перенес повышение минимальной зарплаты с 6 до 6,5 тыс. грн с июля по декабрь. В результате украинцы, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет, ежемесячно будут получать пенсию на 200 грн меньше.

Это следует из подготовленного Кабмином проекта. Так, по закону "Об общегосударственном пенсионном страховании" украинцы возрастом от 65 лет и полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки. В результате переноса повышения минималки пять месяцев, с июля по декабрь, такие украинцы будут гарантировано получать 2400 грн (40% от минималки в 6 тыс. грн) вместо 2600 грн (40% от 6,5 тыс. грн).

Кроме того, Кабинет министров также предлагает на 8,5 млрд грн урезать финансирование Пенсионного фонда. А это может привести к задержкам и других, уже предусмотренных законом, повышений. К примеру, под угрозой окажется мартовское индексирование выплат, рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Что еще пересмотрели:

увеличили прожиточный минимум для определения должностного оклада для прокуроров до 1600 грн (+600 грн). Это привело к увеличению расходов на прокуратуру на 2 млрд гривен;

повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли на 31 декабря, до 6000 грн оставили с 1 января;

госпредприятия (предприятия с долей госсобственности) теперь обязаны выплачивать 90% дивидендов вместо 30%. За счет чего обновляться?

увеличили расходы на Верховную Раду Украины на 247 млн грн;

уменьшили расходы Министерству образования и науки на 4,2 млрд грн;

уменьшили расходы Минкультуры на 1,2 млрд грн;

уменьшили расходы на ДФРР на 4,9 млрд грн;

уменьшили дополнительную дотацию регионам на 2 млрд грн. Зато добавили субвенции на социально-экономическое развитие регионов в сумме 6 млрд грн.

сокращено финансирование ПФУ на 8,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.