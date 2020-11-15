Минимальной пенсии в Украине едва хватит даже на еду – расчеты Минсоцполитики

В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн (последние данные статистики), при этом только на еду нужно не меньше 1479 грн. Несмотря на расчеты, минимальная пенсия составляет всего лишь 1712 грн, что на 1458 грн меньше необходимой суммы.

Об этом говорится в данных Минсоцполитики о реальном прожиточном минимуме исходя из стоимости товаров и услуг потребительской корзины на сентябрь 2020 года. Важно также учитывать, что расчеты не включают в себя целый ряд расходов, например, стоимость интернета, мобильной связи, некоторых продуктов и услуг.

Средняя же пенсия в Украине составляет около 3,5 тысячи гривен. Это соответствует размеру фактического прожиточного минимума. Отметим, ранее в профильном комитете Верховной Рады предлагали увеличить прожиточный минимум до уровня 40% средней зарплаты. Однако в Кабинете министров такую идею не поддержали из-за нехватки средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.