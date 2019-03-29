Миллионы фальшивок в Украине: подделки сбывают в магазинах и терминалах 

НБУ в прошлом году изъял из оборота несколько миллионов фальшивых гривен. Учитывая общее количество денег, сумма ничтожная. Но сколько на самом деле подделок в кошельках украинцев, можно только догадываться.

Продажа фальшивок, наряду с наркоторговлей и азартными играми, – один из самых прибыльных теневых бизнесов. Доллары чаще заказывают за границей. Гривни же "рисуют" в Украине и России.

За 10% номинала можно купить рядовую подделку, которую могут "узнать" даже на кассе супермаркета. А за 50% номинальной стоимости обещают продать "произведение", которое "съест" терминал.

OBOZREVATEL выяснил, как спастись от фальшивок в Украине и почему подделки встречаются везде.

Как сбывают и где изготовляют "гривни"

Гривня хорошо защищена и, по сравнению со многими "коллегами", подделывается куда реже, уверяют в НБУ. По официальным данным, на миллион настоящих банкнот приходится всего лишь 2,5 фальшивых. Правда, здесь стоит учитывать, что львиная доля банкнот – номиналом 1, 2, 10, 20, 50 грн – просто неинтересна преступникам. Производство фальшивой "двадцатки" обойдется дороже 20 грн. А вот среди купюр номиналом в 500 грн количество фальшивек в процентном соотношении будет куда выше.

"Художники" чаще всего работают с лазерными принтерами. Специальная бумага, оттиски водяных знаков и магнитные ленты позволяют создать практически неотличимые от настоящих банкноты. Некоторые из них "съедают" даже терминалы. Самостоятельно сбывать "деньги" рискованно и дорого, куда легче перепродать их крупными партиями посредникам.

Найти клиента проще, чем намокнуть под дождем. А хороших фальшивомонетчиков находят сами. Главный принцип – анонимность. Общение – в Telegram, деньги – на кошелек и лучше в криптовалюте, товар – через "закладки".

"Закладки сможем осуществить после оплаты в следующих городах Украины: Киев, Одесса, Мариполь, Днепр, Харьков. В остальные города отправляем автобусами, посылку маскируем", – говорится в одном из объявлений в анонимной сети. Оплатив фальшивки, например, в Одессе, курьер спрячет ее в выбранном районе и пришлет карту и подробные указания, как найти свою покупку.

Минимальная покупка – 25 тыс. фальшивых "гривен". Но, зависимо от продавца, эти "деньги" можно купить за 2,5-12,5 тыс. грн. "Бесплатно – сыр в мышеловке. Производство дорогое, оборудование стоит больших денег. Наша цена – 50%", – говорится в одном из самых дорогих предложений анонимной сети.

Правда, за такую сумму продавец обещает, что от гривен можно будет избавиться в любом терминале. Банковские автоматы действительно несложно обмануть. К примеру, осенью прошлого года полиция задержала банду из четырех человек. Один печатал деньги, а остальные перепродавали их, расплачивались фальшивками в магазинах и пополняли с их помощью банковские карты в терминалах. И такие случаи далеко не редкость. Продолжается это до тех пор, пока в банке купюру не перепроверят и не сдадут в НБУ.

Иногда производством руководят из России, о чем ранее писал OBOZREVATEL, а иногда – украинцы, отбывающие наказание в местах лишения свободы. К примеру, в 2018-м в Одессе СБУ задержала фальшивомонетчиков, которыми руководил заключенный.

"В состав группы входило пять человек, трое из которых – граждане одной из стран Кавказского региона. При этом организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах лишения свободы", – говорится в сообщении СБУ.

Подпольные цехи работают по всей Украине. Только за последние несколько лет правоохранители задержали группы фальшивомонетчиков в Кривом Роге, Ирпене, Одессе, Запорожье.

Что нужно знать: как не попасть на удочку

Чаще всего фальшивые деньги попадаются в местах общественного питания, транспорте, магазинах. При этом абсолютное большинство ненастоящих купюр – номиналом 500 и 200 грн. Лучший вариант уберечься от подделок – рассчитываться картой или таким образом, чтобы в магазинах вам не давали сдачу купюрами от 200 грн.

Также, чтобы не получить фальшивку, необходимо проверять купюры. Защитные элементы можно рассмотреть "на глаз", а повторить их могут не все фальшивомонетчики.

Смотрите видео по теме:

В частности, на банкнотах номиналом 100 и 500 гривен есть "оконная" защитная лента – она имеет соответствующий цвет (на банкноте номиналом 100 гривен – темно-серый, номиналом 500 гривен – коричневый) и ярко выраженный кинематический эффект. Лента содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривни. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Что касается валюты, ее лучше покупать в банках. У финучреждений есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги. При покупке или снятии валютного депозита каждую купюру стоит внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения – можно требовать отправить купюру на экспертизу или заменить ее на другую.

Прежде чем покупать доллары в пункте обмена, стоит проверить наличие лицензии от Национального банка. В Украине, только по официальной информации НБУ, обнаружили более 200 нелегальных обменников. Их перечень можно увидеть на сайте регулятора.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!