Купюра в 1000 гривен поборется за звание банкноты года: фото всех претендентов

Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков (IBNS) включила украинские 1000 гривен в список номинантов на звание лучшей банкноты года (Banknote 2019).
На сайте IBNS представлены 22 купюры разных стран мира, включая Украину (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).
Тысяча гривен
theibns.org
Условия конкурса предусматривают, что банкнота должна быть впервые выпущена в течение года, введена в оборот и иметь художественную ценность.
Победителя выберет специальное жюри, он будет объявлен по итогам собрания членов правления Международной ассоциации коллекционеров бумажных денежных знаков.
Все номинанты на банкноту года
theibns.org
Все номинанты на банкноту года
theibns.org
Украинская тысяча гривен
theibns.org
Украинская тысяча гривен
theibns.org
Как сообщал OBOZREVATEL, банкнота самого высокого в Украине номинала в 1000 гривен была введена в оборот 25 октября 2019 года.
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