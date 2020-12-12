Кто в Украине зарабатывает от 50 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине среднюю зарплату от 50 тыс. грн зарабатывают программисты и разработчики. При этом больше всех получают разработчики, которые владеют языком программирования С++.

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет 12,5 тыс. грн. Отметим, программисты в Украине могут работать как на местную, так и на международную компанию. В результате их заработные платы привязаны к мировому рынку.

Кто зарабатывает больше всех:

C++ developer – 62500 грн

Java developer – 57500 грн

DevOps engineer – 55000 грн

Net-програміст – 52500 грн

Game developer – 50000 грн

Team leader – 50000 грн

Mobile developer – 49000 грн

Python-програміст – 45000 грн

SQL-програміст – 45000 грн

IOS developer – 40500 грн

Отметим, Украину накрыла вторая волна безработицы из-за ведения карантина выходного дня. В первую очередь работы могут лишиться те, кто работает в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.