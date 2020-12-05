Кому в Украине платят от 140 тысяч гривен: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине в пятерке самых высокооплачиваемых вакансий прошедшей недели оказались предложения для программистов. Некоторые IT-специалисты могут зарабатывать 145 тыс. грн.

Об этом говорится в опубликованной кадровым порталом rabota.ua статистике. Отметим, что зарплаты программистов традиционно в разы выше, так как работодателям приходится конкурировать за них с международными компаниями.

Кто зарабатывает больше всех:

архитектор программного обеспечения (4 вакансии) – 145 тысяч гривен;

старший .NET (название технологии) разработчик (14 вакансий) – 100 тысяч гривен;

Java-разработчик (3 вакансии) – 95 тысяч гривен;

старший Java-разработчик (7 вакансий) – 90 тысяч гривен;

Ruby on Rails (язык программирования) разработчик (6 вакансий) – 87,5 тысячи гривен.

При этом средняя заработная плата, по данным портала, не изменилась и составляет всего лишь 12 тысяч гривен. На 67 тысяч вакансий есть 377 тысяч предложений. Больше всего вакансий в розничной торговле.

Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:

бонусы;

бесплатное обучение;

офис возле метро;

корпоративные мероприятия;

скидки;

повышение зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, больше всего на удаленной работе в среднем зарабатывают T Sales-менеджеры и менеджеры по продажам.

Ранее Кабинет министров принял решение упростить получение пособия по безработице на время карантина. Это связано с сокращением количества вакансий, массовым увольнением во время первой волны карантинных ограничений.