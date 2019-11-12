НАБУ нагрянуло с обысками к бизнесмену Олегу Бахматюку из-за его ликвидированного банка и проблем с возвращением рефинанса. А вот к Коломойскому НАБУ страшно идти. Или не видят состава преступления. Это и называется двуличность. На примере похожих случаев расскажу, почему в Украине продолжает работать избирательное право и как подобные действия делают крупных предпринимателей олигархами.

Два простых кейса. Миллиардер Олег Бахматюк ("Укрлендфарминг"): как и полагается крупному предпринимателю, в свое время у него был полный "джентельменский набор" - банк, заводы, активы в разных точках мира, многомиллиардный холдинг. Не обзавелся только своим центральным телеканалом и десятком депутатов в Раде.

Миллиардер Игорь Коломойский ("Приват"). Помимо бизнеса, Игорь Валериевич постоянно дотирует собственный телеканал, а его фамилию часто связывают с политическими проектами. Сейчас же у него, поговаривают, целая группа народных депутатов во фракции президента.

В чем разница между этими двумя миллиардерами? Один из них – олигарх, а второй – предприниматель. В нормальной ситуации, правда была бы на стороне второго, а вот к олигарху бы наверняка возникли вопросы как со стороны общественностью, так и со стороны правоохранителей.

Но в Украине же у крупного бизнеса есть выбор: ты либо олигарх, либо миллиардер с большими проблемами. И сейчас мы снова видим тому подтверждение. Из ПриватБанка при Коломойском вывели $5,5 млрд (данные Kroll). Но к Игорю Валериевичу никаких претензий со стороны НАБУ нет. Более того, он еще и судится с государством. И судится за то, что сам же попросил национализировать банк (официальное письмо Коломойского OBOZREVATELуже публиковал), чтобы не закрывать его из-за огромных "дыр".

Банк Бахматюка (VAB) государство не спасло, он благополучно был ликвидирован. А сейчас его обвинили в том, что он вывел 8 млрд грн (якобы взял деньги на банк, а потом средства пропали). По действующему курсу это около $323 млн. Бахматюк долг признает и готов вернуть, для этого уже неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов (так, во всяком случае, он сам заявляет).

А Коломойский – наоборот. Еще и требует деньги от государства. Но у Коломойского есть канал, у него есть "свои" люди и в парламенте, и в Кабмине. И поэтому его и не вызывают на допросы, не обыскивают и не задерживают. А вот Бахматюк без политической "крыши" регулярно попадает под пресс правоохранительной системы.

И это только один из многочисленных примеров. В Украине закрылись десятки банков, но почему-то вопросы есть только к тем, кто не стал "инвестировать" в свои телеканалы и в своих депутатов. Почему, к примеру, никто не задает вопросы бывшему главе НБУ Степану Кубиву, который чуть ли не активнее всех выдавал деньги банкам рефинанс и часть этой суммы "пропало"? Кстати, хотелось бы поинтересоваться к Кубива, сколько денег вывели за границу из украинских банков, когда Кубив возглавлял НБУ? Это связи среди коллег-политиков, или он просто был плохим главой Нацбанка и не заметил подвоха? А есть ли вопросы к владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну?

Причем масштабы вывода средств в "Дельта" поражают даже участников рынка. По разным оценкам, это до 50 млрд грн, которые просто не "заметили". Ни регулятор, ни правоохранительные органы. Есть даже задокументированные факты.

Где уголовные дела против владельца? Почему не задерживают Лагуна?

Что это, как не избирательное правосудие? Пока НАБУ не трогает одних, и "наезжает" на других, в Украине не будет крупного бизнеса, а будут олигархи. Политики, которые любят деньги и боятся попасть в черные списки телеканалов, всегда будут порождать новых олигархов, провоцировать появление новых схем. Но в конечном итоге заложником этой ситуации становимся все мы. Не работают экономические законы. Их искажают олигархи, которые с помощью "своих" политиков монополизируют и уничтожают.

Игорь Коломойский

Так может пора поставить точку в этом порочном круге? Мы или живем по закону, или давайте уже озвучим правила коррупционного строя. Тогда все будем понимать, Коломойского – нельзя. У него "свои" люди и канал. А Бахматюка – можно, он же не полез в политику.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram