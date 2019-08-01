Кличко обратился в НАБУ из-за "взятки в $20 млн": все подробности

Мэр Киева Виталий Кличко просит НАБУ открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook в четверг.

"30 июля 2019 на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему в разговоре, предлагали взятку в $20 млн. И якобы этот разговор был осуществлен в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", — написал Кличко.

Мэр говорит, что если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду.

Кличко заявил, что не передавал требований о взятке

"После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", — написал Кличко.

Он добавил: что надеется, что Богдан будет содействовать расследованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что встречался с мэром Киева и главой Киевской ГГА Виталием Кличко и обсуждал проблему существования "смотрящих" в столице. Однако тот якобы сказал, что вынужден идти на компромиссы с ними. Такую версию Богдан озвучил во время брифинга 30 июля.

В ответ мэр Киева назвал слова Богдана "байками из склепа" и сплетнями.

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