Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется

В Украине в 2019-м на пенсию в 60 лет могут выйти те, кто имеет от 26 лет стажа, в 63 года – от 16 до 26 лет стажа. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно иметь 15 лет стажа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ежегодно указанные требования будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа. Если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства социальной политики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным же придется работать дольше.

"Многое зависит от того, как украинцы отреагируют на новые правила. Правильная реакция – уже сейчас посчитать, сколько есть стажа и, если есть такая возможность, работать официально. В Швеции в среднем работают 41,2 года. У нас же сейчас по стажу, если не ошибаюсь, средний показатель – 32 года. Это, конечно, мало. Слишком мало", – отмечает финансовый консультант Антон Киров.Украинцам стоит заранее позаботиться о своем стаже. Даже несколько лет работы без официального оформления могут лишить права на пенсию в 60 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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