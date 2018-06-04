Как в Украине будут дорожать билеты на поезда: когда выгоднее покупать

В Украине в силу ряда факторов в ближайшее время будут меняться цены на железнодорожные перевозки. Просчитать, когда выгоднее купить билеты и когда именно начнется очередное подорожание достаточно просто.

Дело в том, что повышение тарифов на услуги "Укрзалізниці", как правило, обусловлено не объективными причинами, а сезонными факторами. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат Украины, первый заместитель Главы Комитета по вопросам транспорта Игорь Васюник.

"Цены на железнодорожные билеты у нас зависят исключительно от сезона. Рост цен, как правило происходит поэтапно и начинается поздней весной - в начале лета и заканчивается в начале осени, с окончанием основного отпускного периода. Зимой цены на железнодорожные перевозки, как правило, никто не поднимает", - заявил депутат.

"Проблема в том, что "Укрзалізниця" поднимает тарифы, но качество обслуживания остается на прежнем уровне. "Укрзалізниця" должна не просто повышать цены на билеты, она должна как минимум улучшить качество перевозок", - отметил депутат, подчеркнув при этом, что особо стоило бы уделить внимание пригородным перевозкам.

"Особенно стоит уделить внимание пригородным перевозках, которые на данный момент находятся в ужасном состоянии. Если ничего не менять в системе, то ни одно повышение тарифов не будет гарантировать повышения качества обслуживания пассажиров", - заявил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УЗ рассказали, когда намерены повысить тарифы на пассажирские перевозки в Украине.

В Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.