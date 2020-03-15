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15 марта • обновлено в 15:53
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Как получить пенсию во время карантина из-за коронавируса: что будет с пенсионерами из "ДНР/ЛНР" и как оформить

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В Украине на время карантина Пенсионный фонд рекомендует оформлять выплату тем, кто вышел на заслуженный отдых, с помощью онлайн-портала. При этом жители т.н. "ДНР и ЛНР", которые ранее пересекали пропускные пункты для получения пенсий, теперь смогут это сделать только при наличии прописки на подконтрольной территории.

Пенсии, как и раньше, будет доставлять "Укрпочта" для тех, кто не оформил банковские пенсионные карты. Остальные смогут получить свои деньги на карту. "Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом", – сказано в сообщении Укрпочты.

Как получить пенсию во время карантина из-за коронавируса: что будет с пенсионерами из "ДНР/ЛНР" и как оформить

При этом в ПФУ напоминают, что большинство услуг можно получить онлайн. Для этого не нужно идти в отделение. Так, на веб-портале Пенсионного фонда можно:

  • подать заявление о назначении пенсии в "одно касание";

  • получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, др.);

  • проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);

  • провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;

  • подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/ уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;

  • подать обращение (предложение и т.д.);

  • активировать услугу бесплатного СМС-информирование (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР ДНР пенсии
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Советами от Минздрава. Те, кому не хватило маски, может сделать коронавирусу козью морду.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Благодаря коронавирусу, в Украине стало так хорошо с масками, что ими будут зарплаты и пенсии выдавать.
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Andria Viktor
Andria Viktor
В такой стране нет смысла быть пенсом.
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