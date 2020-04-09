Кабмин ввел новые правила оплаты коммуналки: сколько получат субсидианты

В Украине на время карантина ввели новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Норму, которую компенсирует государственная помощь, увеличили на 50%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, на 50% Кабмин увеличил нормативы для пользования услугами (то есть то, что покрывает субсидия) на:

оплату водоснабжения;

поставку горячей воды;

газоснабжения;

электроэнергии.

К примеру, если раньше на одного человека субсидия покрывала 1,6 кубометров горячей воды, то по новым нормам на время карантина – 2,4 куба. Важно отметить, что это касается только тех, кто пользуется субсидиями, скидки на жилищно-коммунальные услуги это новшество не касается.

Также на время карантина ввели отдельные правила для тех, кто временно потерял работу. Им Кабмин предлагает оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации от Соцстраха. То есть обязательно нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.

Только после этого, если у других членов семьи нет существенного дохода, можно рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг в виде субсидии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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