Индексация пенсий: Розенко обвинил власть в обворовывании украинцев

Бывший вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что власть, отменяя намеченную на март индексацию пенсий, обворовывает 12 миллионов украинцев.

А слова чиновников о том, что четкие сроки пересчета не установлены законом, из-за чего индексация сейчас якобы невозможна – это циничная ложь и манипуляция. Об этом Розенко написал в Facebook во вторник, 3 марта.

Пенсии в Украине

Он обратил внимание, что в законе Украины о пенсионном страховании указано, что индексация проводится каждый год, а не раз в полгода или раз в два года.

"Для обеспечения индексации пенсии ежегодно производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии", – процитировал Розенко статью из закона.

Следовательно, по мнению Розенко, индексацию пенсий для украинцев нужно проводить в марте 2020 года. "Последняя индексация пенсий по статье 42 закона была осуществлена ​​прошлым правительством 1 марта 2019 года. Именно поэтому очередной перерасчет пенсий должен быть в срок до 1 марта 2020 года. У меня вопрос к Владимиру Зеленскому и "Слуге народа": понимаете ли вы, что путем "переноса" индексации на сентябрь вы тупо обворовываете 12 млн украинцев?", – написал бывший вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Министр соцполитики Юлия Соколовская уточнила, что индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. При этом она коснется только пенсионеров старше 80 лет. В среднем для них общая прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!