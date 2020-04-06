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7 апреля • обновлено в 00:23
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Доллары покупать нельзя: аналитики дали важный совет украинцам

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Период карантина и обострения не лучший период для покупки доллара. При этом летом курс валют в Украине может стабилизироваться у более низких отметок.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Летом, вероятно, закончится карантин, вырастут выручки аграриев, закончится отопительный сезон. Все это приведет к тому, что валюта будет дешеветь.

В период кризиса доллар традиционно дорожает, но кризис рано или поздно проходит. Если нет необходимости в валюте, лучше дождаться "спокойного" периода, когда курс стабилизируется.

Курс доллара

Курс доллара

А если такая необходимость есть, лучше всего покупать небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию. Уже до 12 апреля, как прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 гр

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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