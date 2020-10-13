Денег на пенсии не хватит? В "Слуге народа" подтвердили скандальный прогноз Шмыгаля
Гетманцев назвал заявление Шмыгаля о том, что денег на пенсии не хватит через 15 лет, "математикой"
"Слуги народа" ранее приняли ряд решений, которые привели к сокращению доходов Пенсионного фонда
Денег на компенсацию дефицита ПФУ у государства не будет хватать
Глава парламентского комитета налоговой, таможенной и финансовой политики от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что у Украины нет денег, чтобы компенсировать рост дефицита Пенсионного фонда. А заявление премьера Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет не будет возможности платить пенсии, он назвал "математикой".
Об этом он сказал в интервью ТСН. Нардеп напомнил, что после решения снизить ставку единого соцвзноса (ЕСВ) начал стремительно расти дефицит Пенсионного фонда. В бюджете на 2021 год он заложен на уровне 203,8 млрд грн.
"Это то, что дотируется из бюджета. Заявление Шмыгаля – не предсказание апокалипсиса. Это математика. Украинская нация стареет, как и любая другая европейская нация. И это факт. Но, в отличие от европейских стран, у нас нет такой денежной подушки, которая могла бы компенсировать отчисления в Пенсионный фонд. Сейчас у нас 16,1 млн работающих и 11,3 млн пенсионеров. И эта тенденция будет ухудшаться от года к году. Это правда, потому что демографическая ситуация у нас такая. Многие люди выехали", – сказал Гетманцев.
Напомним, "Слуга народа" из-за карантина временно освободила от уплаты ЕСВ всех физлиц-предпринимателей. Не только рестораторов, сферу услуг, туризма, которые вынуждено прекратили свою деятельность из-за карантина, но и таксистов, курьерские службы, онлайн-продажи – абсолютно всех. Таким решением Пенсионный фонд (ПФУ) лишили сразу миллиардов гривен поступлений.
В Украине всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Вместе с тем власти приняли ряд решений, которые позволили работодателям практически безнаказанно не платить налоги и социальные взносы за своих сотрудников. Штрафы кардинально сократили, количество физлиц-предпринимателей, которые находятся на едином налоге, увеличили (для них смягчили условия касательно оборота), частично освободили от взносов ряд предпринимателей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.