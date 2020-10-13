Денег на пенсии не хватит? В "Слуге народа" подтвердили скандальный прогноз Шмыгаля

Глава парламентского комитета налоговой, таможенной и финансовой политики от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что у Украины нет денег, чтобы компенсировать рост дефицита Пенсионного фонда. А заявление премьера Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет не будет возможности платить пенсии, он назвал "математикой".

Об этом он сказал в интервью ТСН. Нардеп напомнил, что после решения снизить ставку единого соцвзноса (ЕСВ) начал стремительно расти дефицит Пенсионного фонда. В бюджете на 2021 год он заложен на уровне 203,8 млрд грн.

"Это то, что дотируется из бюджета. Заявление Шмыгаля – не предсказание апокалипсиса. Это математика. Украинская нация стареет, как и любая другая европейская нация. И это факт. Но, в отличие от европейских стран, у нас нет такой денежной подушки, которая могла бы компенсировать отчисления в Пенсионный фонд. Сейчас у нас 16,1 млн работающих и 11,3 млн пенсионеров. И эта тенденция будет ухудшаться от года к году. Это правда, потому что демографическая ситуация у нас такая. Многие люди выехали", – сказал Гетманцев.

Напомним, "Слуга народа" из-за карантина временно освободила от уплаты ЕСВ всех физлиц-предпринимателей. Не только рестораторов, сферу услуг, туризма, которые вынуждено прекратили свою деятельность из-за карантина, но и таксистов, курьерские службы, онлайн-продажи – абсолютно всех. Таким решением Пенсионный фонд (ПФУ) лишили сразу миллиардов гривен поступлений.

В Украине всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Вместе с тем власти приняли ряд решений, которые позволили работодателям практически безнаказанно не платить налоги и социальные взносы за своих сотрудников. Штрафы кардинально сократили, количество физлиц-предпринимателей, которые находятся на едином налоге, увеличили (для них смягчили условия касательно оборота), частично освободили от взносов ряд предпринимателей.

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