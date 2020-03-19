Что нельзя покупать во время карантина: названы самые опасные сделки

В разгар карантина из-за пандемии коронавируса и начала мирового экономического кризиса аналитики советуют сократить потребление и удержаться от рисковых покупок.

О том, что нельзя покупать во время пандемии коронавируса – читайте в материале OBOZREVATEL.

Крупы и запас продуктов питания

Граммовый слиток золота стоит 1,8 тыс. грн. При этом за эту же сумму можно купить месячный запас круп, макарон и туалетной бумаги. В условиях ажиотажного спроса худший вариант – поддаться паники и запастись продуктами первой необходимости.

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Доллары

Курс доллара в Украине сейчас очень завышен. Небо закрыли и физически валюты в стране стало меньше (ее не доставляют, а сами мы, разумеется, доллары не печатаем), в это же появился ажиотажный спрос.

Сейчас доллар продается за 28,2 грн/$, хотя реальная его стоимость, по оценкам Мазуренко, не больше 27 грн. И как только карантин закончится, а экономика начнет восстанавливаться, валюта снова начнет дешеветь и стабилизируется возле привычной отметки.

Недвижимость

Любые покупки, кроме инвестиций, в период кризиса – не лучший вариант. Кроме того, в Украине рынок недвижимости привязан к валюте. Чем дороже стоит доллар, тем больше придется заплатить за недвижимость.

Кроме того, во время кризиса деньги лучше инвестировать, а не тратить на крупные покупки.

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Рисковые активы

Во время кризиса активизируются также и мошенники – финансовые пирамиды, которые обещают огромный заработок, сомнительные фонды. Также опасно инвестировать в облигации государственного внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Аналитики советуют разделять инвестиционный портфель между разными акциями и активами, в том числе золота, которое традиционно дорожает в период кризиса. Также опасной покупкой могут быть биткоины.

Туристические туры

Учитывая, что до сих пор не известно, когда закончится пандемия и можно будет безопасно путешествовать, билеты на самолеты и туристические туры – опасная покупка. Планирование отпуска лучше перенести на более спокойный период.

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