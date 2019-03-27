Чемоданы с долларами и огромные квартиры: топ-чиновники Украины показали свое состояние 

В Украине топ-чиновники опубликовали свои декларации за 2018 год. Большинство госслужащих хранит сбережения наличными, имеет сразу несколько квартир и богатых жен.
OBOZREVETALE изучил опубликованные декларации главных украинских чиновников и выяснил, сколько зарабатывают и чем владеют "слуги народа".
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш за 2018 года задекларировал 615 163 грн дохода (из них 369 грн – проценты от банковского вклада).
СЧЕТА. Министр хранит 296 254 грн на счетах в банках, а также $95 тыс. и €34 тыс. наличными.
НЕДВИЖИМОСТЬ. У Черныша есть квартира в Киеве площадью 82 кв. м, 50% квартиры в Киеве общей площадью 73,6 кв. м. и квартира в Александрии (Кировоградская обл.) площадью 51,1 кв. м. В ноябре 2018-го он также потратил более 2 млн грн на квартиру площадью 93,9 кв.м.
АВТО. В автопарке политика: Mercedes-Benz ML350 2008 года выпуска, а его супруга передвигается на Chevrolet AVEO 2015 года выпуска.
Вадим Черныш
Правительственный портал
Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак заработал 762 337 грн.
СЧЕТА. У чиновника хранится 38 563 грн на банковских счетах, $15 тыс. наличных средств и $125 тыс., которые он дал в долг.
НЕДВИЖИМОСТЬ. У Руслана Гурака есть земельный участок 1 219 кв.м и недостроенный дом 293,2 кв.м в Гореничах Киевской области. Также он владеет участками 1 297 и 5 009 кв.м и домом 58,1 кв.м в Вербовцах Ивано-Франковской области, земучастком 1 600 кв.м в Городенке Ивано-Франковской области и квартирой 180,5 кв.м в Киеве.
АВТО. В собственности чиновника –Mercedes-Benz GL 350 2010 года выпуска и в бесплатном пользовании Skoda Octavia A7 2016 года выпуска.
Руслан Гурак
sqe.gov.ua
И.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева задекларировала всего 476 726 грн доходов. При этом ни счетов, ни налички у политика нет.
Ольга Трофимцева
Trust.UA
Глава Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк заработал 267 967 грн доходов.
СЧЕТА. Глава Укртрансбезопасности хранит 551 грн на банковском счете и 410 тыс. грн наличными.
НЕДВИЖИМОСТЬ. В собственности чиновника 33,3% магазина, 33,3% земельного участка общей площадью 114 кв. м, еще один земучасток 600 кв. м и возможность пользоваться домом 174,4 кв. м в Надвирной Ивано-Франковской области. Кроме того, в пользовании находится квартира в Киеве площадью 71 кв. м.
АВТО. Чиновник бесплатно пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser 2014 года выпуска.
Михаил Ноняк
ЦТС
Глава Государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Олег Наливайко за 2018-й задекларировал 606 293 грн дохода.
СЧЕТА. Наливайко задекларировал 470 517 грн на банковских счетах, $185 тыс. и €108 тыс. налом. У супруги на счетах 464 945 грн, а также $315 тыс. и €139 тыс.
НЕДВИЖИМОСТЬ. Наливайко владеет квартирой 115,6 кв. м в Киеве, а его жена – гаражом 19 кв. м в Киеве.
АВТО. В собственности находится авто XC90 2007 года выпуска, у жены – Volvo XC60 2012 года выпуска.
Олег Наливайко
Правительственный портал
Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко получил 774 068 грн.
НАЛИЧКА. Чиновник задекларировал 107,8 тыс. грн, $30 тыс. и €36,5 тыс. наличных средств.
НЕДВИЖИМОСТЬ. Евдоченко владеет квартирой 73,5 кв. м в Киеве и земельным участком 964 кв. м в Нижней Дубечне Вышгородского района Киевской области.
Леонид Евдоченко
Антикор
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский, задекларировал 523 974 грн доходов.
СЧЕТА. Чиновник задекларировал $36 тыс. 726 на банковских счетах, а также 300 тыс. грн и $80 тыс. наличных средств.
НЕДВИЖИМОСТЬ Животовский не владеет недвижимым имуществом, а пользуется взятой его женой в 2008 году в ипотеку квартирой в Киеве площадью 84 кв. м.
АВТО. У главы комиссии – Toyota Prado 2008 года выпуска, а у его жены – Toyota RAV4 2013 года выпуска.
Александр Животовский
Гордон
Глава Национального агентства государственной службы Константин Ващенко задекларировал 1 млн 235 тыс. 759 грн доходов.
СЧЕТА. 250 тыс. грн и $15 тыс. наличных средств и 100 тыс. грн на банковских счетах, а его жена имеет 50 тыс. грн наличных.
НЕДВИЖИМОСТЬ. Ващенко владеет квартирой 37,8 кв. м в Киеве, 25% квартиры в Киеве общей площадью 52,2 кв. м, а его жена владеет двумя земельными участками 618 и 710 кв. м, дачным домом 272,8 кв. м, недостроенным домом 170 кв. м и тремя квартирами 92,1, 22,1 и 81,4 кв. м в Киеве.
АВТО. Также глава Нацагентства владеет автомобилем Toyota Sienna 2011 года выпуска, а его жена – Toyota RAV-4 2018 года выпуска.
Константин Ващенко
LIGA.net
Глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега задекларировал 1 млн 142 тыс. 695 грн доходов.
СЧЕТА. Чернега задекларировал 225 тыс. грн наличных средств и 100,1 тыс. грн на банковских счетах.
НЕДВИЖИМОСТЬ. В собственности 17,5% квартиры в Киеве общей площадью 88,4 кв. м, земельный участок 996 кв. м в Галиче Ивано-Франковской области, 50% подвала в Ивано-Франковске общей площадь 2,5 кв. м, а также арендует квартиру в Киеве площадью 103,4 кв. м.
АВТО. Toyota Camry 2012 года выпуска.
Руслан Чернега
КМУ
Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заработал 766 636 грн.
НАЛИЧКА. $12,5 тыс., а его мать $4 тыс. наличных средств.
НЕДВИЖИМОСТЬ. Ильенко владеет 20% квартиры в Киеве общей площадью 147 кв. м (60% - мать и еще 20% - брат Андрей Ильенко). Его мать владеет земельным участком 602 кв. м, дачным домом 141 кв. м и двумя недостроенными гаражами 17 и 37 кв. м в Киеве, земельным участком 1586 кв. м и недостроенным домом 159 кв. м в Прохоровке Каневского района Черкасской области.
ТРАНСПОРТ. У чиновника есть мотоцикл Honda Transalp 650 2000 года выпуска, а у мамы – автомобиль Mazda CX-7 2007 года выпуска, у жены – Toyota RAV4 2000 года выпуска и Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска.
Филипп Ильенко
Цензор
И.о. главы Государственной службы занятости Украины Валерий Ярошенко задекларировал 717 764 грн.
НАЛИЧКА. Чиновник указал 580 тыс. грн и $ 27 тыс. наличных средств, жена хранит 300 тыс. грн и €33 тыс.
НЕДВИЖИМОСТЬ. Ярошенко владеет земельным участком 20 343 кв. м в Старом Солотвине Бердичевского района Житомирской области, а его супруга – дачным домом 14,9 кв. м и квартирой 80 кв. м в г.Киеве.
АВТО. BMW-520 1986 года выпуска.
Валерий Ярошенко
Факты
Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько украинские политики потратили на рекламу в Facebook. Так, отдельные посты стоили кандидатам в президенты около $50 тыс.
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