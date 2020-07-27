Аптеки делают скидки до 40% до конца лета

Когда едем в отпуск, нам кажется, что можно отложить заботу о здоровье на потом. Но это неправильно. Чтобы еще раз напомнить населению о важности формирования дорожной и домашней аптечки, фармбренды "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" и "Аптека Шар@"** проводят большую акцию со скидками до 40% *. Уникальное предложение "Стиглі знижки літні ціни" действует до конца лета: с 16 июля по 30 августа 2020 года включительно и объединяет различные товары для детей и взрослых. Экономьте до 40% *, заботясь о своем здоровье.

Акция роботизированных аптек включает разнообразные товары. Для малышей можно приобрести молочные каши, фруктовые и овощные пюре со скидкой. Специальные цены также действуют на детские подгузники и косметические средства. Вниманию молодых мам - молокоотсосы и силиконовые накладки для кормления грудью. Людям, страдающим сахарным диабетом, могут пригодиться системы контроля уровня глюкозы в крови, на которые сейчас действует фиксированная скидка 100 грн***. Кроме того есть предложения на лекарственные средства для всей семьи.

Кроме действующей акции, роботизированные аптеки предлагают и другие преимущества своим покупателям. Ими можно воспользоваться не только летом. Для тех, кто часто делает покупки в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка", ** существует программа лояльности "Лайк". По ее условиям каждый покупатель получает 1% от стоимости приобретенных товаров на свой бонусный счет.

Провизоры могут зарегистрировать покупателя в программе лояльности по телефону, но не выдают физическую карту, которую можно потерять или забыть. Так ваши бонусы за покупки всегда будут с вами по номеру мобильного телефона. А еще на номер, который был указан при регистрации, будут поступать сообщения об акциях и специальных предложениях. Присоединяйтесь к "Лайк" - и получите больше преимуществ от покупок.

Таким образом, акция роботизированных аптек действует только до конца лета, а накапливать бонусы по программе лояльности можно всегда. Воспользуйтесь возможностью выгоднее сформировать аптечку до 30 августа 2020 включительно. Чтобы узнать перечень акционных позиций, можете обратиться к провизору. Если не успеваете зайти в аптеку за нужными товарами, сделайте предварительный заказ по телефону в аптечной справке 5900. Воспользоваться сервисом можно даже в дороге, потому что делать предоплату не нужно - аптеки принимают расчет только на кассе в торговом зале.

Роботизированные аптеки предлагают выгодно и легко заботиться о здоровье. Выбирайте акционные товары и экономьте до 40% летом*.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеются в виду аптеки субъектов, с которыми заключены соответствующие лицензионные договоры на использование торговых марок, промышленных образцов "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека Шар@".

*** Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на системы контроля уровня глюкозы в крови Rightest GM 550, Gamma Prima 6103 (Декларация о соответствии UA 103-18 / 1 от 02.10.2013 р.) на 100 грн. Производитель: Бионайм Корпорейшн №100, Сек. 2, Декинг ст., Саус Дист., Тайчун Сити, 40242, Тайвань.