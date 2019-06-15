17 тысяч с подъезда: ЖЭКи выставили украинцам огромные счета за будущий ремонт

В Украине жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭКи) выставляют украинцам в многоэтажных домах, где не созданы ОСМД, огромные счета за будущий ремонт.

Об этом сообщает издание UBR.ua. В Киеве из порядка 12 тыс. жилых домов только в 2,2 тыс. созданы ОСМД или жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). При этом около 8 тыс. управляются по-прежнему коммунальщиками. Бесплатно ЖЭК должен выполнять только текущий ремонт – деньги на него заложены в структуре платежек.

Все остальное, по новому закону "О жилищно-коммунальніх услушах", ложится на плечи жильцов. Те могут выполнить работы за свой счет, или поучаствовать в программе 70/30, которую предлагают многие крупные украинские города. Получить финансирование можно попробовать и в рамках проекта "Теплые кредиты", или же дождаться запуска Фонда энергоэффективности.

Украинцам приходят платежки UBR

Текущий ремонт, как правило, включает в себя работы вроде:

Покраски стен в подъезде.

Замену небольших участков труб в подвале.

Частичное латание крыши и пр.

Все остальные работы, такие как замена входной двери или замена окон в подъезде уже считается капитальным ремонтом. И людям надо привыкать к тому, что все затраты на более или менее серьезные изменения в здании им предстоит оплачивать из собственного кармана. Украина одна из немногих стран в мире, где жителям в перечень услуг по обслуживанию дома не вносят графу "капитальный ремонт", говорят эксперты.

"В объявлении ЖЭКа написано о выполнении капремонта, что действительно не входит в стоимость обслуживания дома. Сейчас это происходит от случая к случаю, в зависимости от состояния обслуживаемого здания. Но количество аналогичных уведомлений, думаю, будет с каждым днем увеличиваться. Ведь около 85% жилых домов в Украине уже исчерпали свой срок эксплуатации и подлежат полной реновации, а денег у обслуживающих компаний на это нет", – пояснил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в мае заработал закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ.Главный принцип — платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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