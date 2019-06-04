ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Ездят со скоростью "волг" и "москвичей": Казанский указал на вопиющий нюанс дорог в Украине

602Читать материал на украинском

В Украине причиной многих аварий является не только плохое состояние дорог, но и отсутствие двухполосного движения в одну сторону там, где оно необходимо.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале блогер Денис Казанский. По его мнению, проблема украинских дорог кроется не только в плохом качестве покрытия.

"Даже там, где асфальт в неплохом состоянии зачастую нет возможностей для нормальной езды, потому что даже трассы между областными центрами сплошь и рядом имеют по одной полосе в одну сторону и проходят через населенные пункты", - отметил он.

Казанский подчеркнул, что из-за этого двигаться по ним с "нормальной скоростью" невозможно.

"Любая ползущая фура создаёт пробку и вынуждает водителей плестись за ней со скоростью 50-60 км/ч до тех пор, пока не выпадет случай для обгона. Так украинская экономика и живет на скоростях 70-х годов прошлого века. Современные автомобили вынужденно ездят со скоростью "волг" и "москвичей", - уточнил блогер.

По его мнению, сама конструкция дорог в Украине постоянно провоцирует аварии, но в стране почему-то принято во всем винить водителя.

Новости
Байкеры пожаловались на жуткие дороги и обратились к украинцам

"У людей не выдерживают нервы, и выезды на встречку нередко заканчиваются ДТП со смертельным исходом. У нас не принято обращать внимание на высокую смертность на дорогах. Считается, что в каждом конкретном случае виноват отдельно взятый водитель. Но при этом мало кто задумывается о том, что сама конструкция наших дорог провоцирует аварийные ситуации", - обратил внимание Казанский.

"На днях на той самой дороге, по которой я ехал месяц назад из Черновцов, погибла в аварии семья с ребёнком. Авария при неудачном обгоне. И можно сколько угодно обвинять в случившемся водителя - очевидно, что этой аварии бы не было, если бы Киев и Черновцы соединяла полноценная трасса хотя бы из двух полос в одну сторону. Тогда бы выезжать на встречку просто не было бы нужды", - заключил блогер.

Дороги в Украине

Дороги в Украине

Народна правда

Казанский считает то, что между областными центрами Украины до сих пор нет нормальных дорог - абсолютно недопустима и позорная ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укравтодора" Славомир Новак рассказал, что в Украине уже отремонтировано 7 тыс. км дорог. Многие из них, по его словам, приблизились к европейским.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Ремонт дорог" на OBOZREVATEL.

Тема
Ремонт дорог
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
УкраинадорогиДТП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
"... ездят со скоростью "волг" и "москвичей", - уточнил блогер. А ваш "Запорожец", можно подумать, в 70-х летал с двигателем в заднице ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения