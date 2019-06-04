"Ездят со скоростью "волг" и "москвичей": Казанский указал на вопиющий нюанс дорог в Украине

В Украине причиной многих аварий является не только плохое состояние дорог, но и отсутствие двухполосного движения в одну сторону там, где оно необходимо.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале блогер Денис Казанский. По его мнению, проблема украинских дорог кроется не только в плохом качестве покрытия.

"Даже там, где асфальт в неплохом состоянии зачастую нет возможностей для нормальной езды, потому что даже трассы между областными центрами сплошь и рядом имеют по одной полосе в одну сторону и проходят через населенные пункты", - отметил он.

Казанский подчеркнул, что из-за этого двигаться по ним с "нормальной скоростью" невозможно.

"Любая ползущая фура создаёт пробку и вынуждает водителей плестись за ней со скоростью 50-60 км/ч до тех пор, пока не выпадет случай для обгона. Так украинская экономика и живет на скоростях 70-х годов прошлого века. Современные автомобили вынужденно ездят со скоростью "волг" и "москвичей", - уточнил блогер.

По его мнению, сама конструкция дорог в Украине постоянно провоцирует аварии, но в стране почему-то принято во всем винить водителя.

Новости Байкеры пожаловались на жуткие дороги и обратились к украинцам

"У людей не выдерживают нервы, и выезды на встречку нередко заканчиваются ДТП со смертельным исходом. У нас не принято обращать внимание на высокую смертность на дорогах. Считается, что в каждом конкретном случае виноват отдельно взятый водитель. Но при этом мало кто задумывается о том, что сама конструкция наших дорог провоцирует аварийные ситуации", - обратил внимание Казанский.

"На днях на той самой дороге, по которой я ехал месяц назад из Черновцов, погибла в аварии семья с ребёнком. Авария при неудачном обгоне. И можно сколько угодно обвинять в случившемся водителя - очевидно, что этой аварии бы не было, если бы Киев и Черновцы соединяла полноценная трасса хотя бы из двух полос в одну сторону. Тогда бы выезжать на встречку просто не было бы нужды", - заключил блогер.

Дороги в Украине Народна правда

Казанский считает то, что между областными центрами Украины до сих пор нет нормальных дорог - абсолютно недопустима и позорная ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укравтодора" Славомир Новак рассказал, что в Украине уже отремонтировано 7 тыс. км дорог. Многие из них, по его словам, приблизились к европейским.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!