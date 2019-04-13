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"Это ведь картонная копия!" Свежее фото Крымского моста вызвало резонанс в сети

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В сети появились свежее фото незаконно построенного оккупантами Крымского моста. Снимок опровергает все заявления оккупантов об оживленном трафике на нем.

Фотографию опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Свежепереполненный мост... Фурами, автомобилями туристов..." - иронично подписала она снимок.

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В комментарих пользователи высмеяи ситуацию: "Блин, сразу прочитал "свежепереломленный мост". Было бы лучше", "Машины невидимые просто. Секретная технология", "Какой мост? Это ведь картонная копия в павильонах "Мосфильма", "Строили, строили и... наконец построили!... Где загрузка?", "Голограмма моста опять барахлит", "Еще не сезон. Уже не сезон".

"Это ведь картонная копия!" Свежее фото Крымского моста вызвало резонанс в сети
"Это ведь картонная копия!" Свежее фото Крымского моста вызвало резонанс в сети
"Это ведь картонная копия!" Свежее фото Крымского моста вызвало резонанс в сети
"Это ведь картонная копия!" Свежее фото Крымского моста вызвало резонанс в сети
"Это ведь картонная копия!" Свежее фото Крымского моста вызвало резонанс в сети

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостКрымфотографии
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