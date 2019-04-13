"Это ведь картонная копия!" Свежее фото Крымского моста вызвало резонанс в сети

В сети появились свежее фото незаконно построенного оккупантами Крымского моста. Снимок опровергает все заявления оккупантов об оживленном трафике на нем.

Фотографию опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Свежепереполненный мост... Фурами, автомобилями туристов..." - иронично подписала она снимок.

В комментарих пользователи высмеяи ситуацию: "Блин, сразу прочитал "свежепереломленный мост". Было бы лучше", "Машины невидимые просто. Секретная технология", "Какой мост? Это ведь картонная копия в павильонах "Мосфильма", "Строили, строили и... наконец построили!... Где загрузка?", "Голограмма моста опять барахлит", "Еще не сезон. Уже не сезон".

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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