"Это трэш": Гончарук анонсировал увольнение топ-чиновников

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

"Мы понимаем, что для успешного завершения этой (земельной. – Ред.) реформы нам нужно навести порядок в Государственном земельном кадастре. То, что сейчас там происходит, – это трэш", – сообщил глава правительства во время встречи с украинскими аграриями, передает "112 Украина".

По его словам, полная смена руководства государственного земельного кадастра должно произойти уже на следующей неделе.

"Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который содержал фамилии всех членов комитета, кроме самого руководителя.

В частности, руководитель АМКУ перечислил фамилии восьми госуполномоченных, которые находились в составе комитета. Терентьев попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!