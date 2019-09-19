Главная Новости
19 сентября • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Это трэш": Гончарук анонсировал увольнение топ-чиновников

1.8т Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

"Мы понимаем, что для успешного завершения этой (земельной. – Ред.) реформы нам нужно навести порядок в Государственном земельном кадастре. То, что сейчас там происходит, – это трэш", – сообщил глава правительства во время встречи с украинскими аграриями, передает "112 Украина".

По его словам, полная смена руководства государственного земельного кадастра должно произойти уже на следующей неделе.

Новости
Давление на бизнес снизят: что поддержало монобольшинство Верховной Рады

"Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Премьер-министр анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который содержал фамилии всех членов комитета, кроме самого руководителя.

В частности, руководитель АМКУ перечислил фамилии восьми госуполномоченных, которые находились в составе комитета. Терентьев попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Госгеокадастр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel