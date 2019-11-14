В Украине пересчитали тарифы на газ: украинцев предупредили об очередном повышении цены

Цена на газ для населения в Украине может вырасти еще на 20% уже зимой 2019/2020 годов.

Такой прогноз OBOZREVATEL дал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечая, что рост цен неизбежен.

"По оценкам "Нафтогаза" цена может подняться еще примерно на 15-20%", – заявил эксперт.

Газовая плита "Зеркало недели"

Как поясняет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар, все будет зависеть от колебания цены на спотовом рынке газа в Европе.

"Да, стоимость вырастет, и она должна вырасти. Нам надо понимать, что сезонное колебание цен будет происходить в соответствии с тем, как оно идет на европейском рынке. Зимой газ более дорогой, а летом дешевый. Но здесь надо смотреть в зависимости от колебания цены на спотовом рынке в Европе", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" заявил об увеличении в ноябре цены на природный газ для населения и других потребителей на 14,7%.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине поменяется цена на газ для населения – его будут продавать по "промышленным" тарифам.

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