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14 ноября • обновлено в 11:06
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В Украине пересчитали тарифы на газ: украинцев предупредили об очередном повышении цены

2.8т
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Цена на газ для населения в Украине может вырасти еще на 20% уже зимой 2019/2020 годов.

Такой прогноз OBOZREVATEL дал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечая, что рост цен неизбежен.

"По оценкам "Нафтогаза" цена может подняться еще примерно на 15-20%", – заявил эксперт.

Газовая плита

Газовая плита

"Зеркало недели"

Как поясняет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар, все будет зависеть от колебания цены на спотовом рынке газа в Европе.

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Цена на газ будет расти в соответствии с европейскими ценами: эксперт по энергетике

"Да, стоимость вырастет, и она должна вырасти. Нам надо понимать, что сезонное колебание цен будет происходить в соответствии с тем, как оно идет на европейском рынке. Зимой газ более дорогой, а летом дешевый. Но здесь надо смотреть в зависимости от колебания цены на спотовом рынке в Европе", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" заявил об увеличении в ноябре цены на природный газ для населения и других потребителей на 14,7%.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине поменяется цена на газ для населения – его будут продавать по "промышленным" тарифам.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персоны
Дмитрий Марунич Михаил Гончар
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ цены
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фигня, зато вам Газпром 22 охулиарда должен! А агрессивный русский газ вам не нужен! Интересно, когда запад хвалит украинские "масштабные реформы", он что имеет в виду?
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Хо Хол
Хо Хол
#Прикрути
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Хо Хол, теперь будет "закрути"
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