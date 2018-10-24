Как не разориться на болезни: сколько в Украине стоит медицинская страховка

В Украине после реформы все медицинские услуги станут платными. Оплачивать хирургическое вмешательство и лечение у профильных специалистов придется по установленным государством тарифам. Примерные цены уже опубликовала глава профильного парламентского комитета Ольга Богомолец. К примеру, лечение острого холецистита обойдется примерно в 37 тыс. грн.

За операции и сложные заболевания придется отдать сотни тысяч гривен. Часть услуг компенсирует из бюджета государство, а за остальное придется платить из собственного кошелька или с помощью медицинской страховки.

OBOZREVATEL разобрался, сколько будет стоить медицинская страховка в Украине и как не остаться ни с чем.

Медстраховка: компенсирует не все

Две из трех медицинских страховок покупают работодатели, говорится в отчете Нацкомиссии по финуслугам. Большинство страховых компаний (СК) предлагают им более выгодные условия, простым украинцам за такой же полис приходится платить примерно в два раза больше. Страховка на одного человека в среднем обходится до 1 тыс. грн в месяц. Однако, далеко не каждая компания согласится оформить договор. OBOZREVATEL под видом клиента обзвонил крупнейшие страховые компании и выяснил, как работают СК в Украине.

Большинство из них за 1-2 тыс. грн готовы гарантировать "полный пакет" медицинских услуг. Чаще всего в него не входят инфаркты и инсульты. Кроме того, страховыми случаями не считают онкологические заболевания, гепатиты, ВИЧ.

"Максимальный пакет – 23 тыс. грн в год. Это у нас считается вип-пакетом. Конечно, онко не считается страховым случаем. До момента, пока не поставили диагноз", - рассказывает консультант СК "Провидна". К слову, чтобы задать вопрос по телефону, пришлось ожидать на линии около 19 минут. А сама компания работает только в крупных городах.

Сколько стоит страховка:

1,4 – 1,9 тыс. грн в месяц

На какую сумму можно лечиться:

120 – 190 тыс. грн в год

Что не покроет страховка:

инфаркты;

инсульты;

онкологические заболевания;

гепатиты;

хирургическое вмешательство.

Стоимость страховки зависит в первую очередь от клиник, которые можно будет посещать по полису. Если ходить только в государственные медицинские учреждения, можно вписаться и в 8 тыс. грн за год, в частные клиники – от 10,4 тыс. грн. Месячный платеж при максимальной страховке составит 1,9 тыс. грн. В страховой компании "Уника" предлагают пакет за 1,6 тыс. грн, а в "Инго" - 1,3 тыс.

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Максимальная сумма, которую можно потратить за год с указанными полисами – от 120 до 190 тыс. грн. Правда, потратить такую сумму практически невозможно. "Врач страховой компании проверяет практически все, что назначает терапевт", - объясняет врач частной клиники Маргарита Сутурян. Помимо визита в больницу, плановых осмотров, обследований и прививок, страховка также покрывает от 50% стоимости назначенных лекарств.

Интересно, что украинцы старше 65 лет страховку оформить не могут. Им придется рассчитывать либо на собственные сбережения, либо на помощь от государства. На вопрос, а как же застраховать себя на случай онкологического заболевания, в одном из СК ответили: "Ни одна медицинская страховка не покроет вам онко. Может быть, на рынке есть отдельные компании, которые гарантируют только такие случаи – ищите".

Страховка здоровья и бюджетный вариант

Самый бюджетный вариант медицинской страховки, который удалось найти OBOZREVATEL – 300 грн в месяц. Правда, такой полис больше напоминает абонемент в частную клинику. За эти деньги можно 1 год посещать конкретное медицинское учреждение. В страховку входит – до 7 дней стационара, обследования, визиты к терапевту. Максимальная сумма, которую можно потратить за год – 10 тыс. грн. Стоит отметить, что такая страховка практически полностью соответствует государственному страхованию в рамках реформы "первички".

Если, к примеру, понадобилась помощь специалиста, которого нет в указанной клинике, или же у вас обнаружили серьезное заболевание, оплачивать придется из собственного кошелька.

Несколько крупных украинских банков предлагают своим клиентам оформить страховку здоровья. Получить деньги можно только в случаях потери работоспособности. То есть оплачивать само лечение финансовое учреждение не будет. Ежемесячный платеж по такой страховке составит около 0,4% страховой суммы. К примеру, если застраховаться на 100 тыс. грн, то каждый месяц придется платить 400 грн.

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Всю сумму можно получить только при одном условии – смерти клиента. Тогда деньги перечислят ближайшим родственникам. Если, к примеру, получить пневмонию и временно потерять работоспособность, банк может заплатить в среднем около 10% страховой суммы – 10 тыс. грн.

Сколько стоит страховка здоровья:

Около 0,4% страховой суммы в месяц

Когда заплатят:

Временная потеря трудоспособности – около 10% страховой суммы;

Стойкая потеря работоспособности – 50-70% страховой суммы;

Смерть – 100% страховой суммы.

Правда, в самом договоре в последнем пункте уточняется: "смерть в результате болезни". То есть, если погибнуть в ДТП или стать жертвой преступления, семья не получит ни копейки. С одной стороны, это защищает страховые компании от махинаций, а с другой – значительно сокращает число страховых случаев.

Ни одна из украинских страховых компаний не гарантирует лечение всех заболеваний, оплату химиотерапии, восстановление после инфаркта и т.п. Более того, учитывая, что каждый четвертый работающий, согласно данным Госстата, получает меньше 5 тыс. грн, для многих украинцев даже неполная медицинская страховка может оказаться не по карману. Выход из этой ситуации – государственное медицинское страхование. Такую практику используют многие европейские страны. Полученные с зарплаты налоги перераспределяют, часть из них – направляют на медицинское страхование.