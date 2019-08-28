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"Если этого не будет — нам капец": Коломойский озвучил рецепт спасения Украины

1.5т Читать материал на украинском

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий.

"Плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм", – сообщил он в интервью "Цензору".

Олигарх отметил, что хочет сейчас в Украине лишь одного – чтобы снизились тарифы.

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По его словам, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда.

"Потому что, если этого не будет, тогда нам капец. Нам как стране – это в широком смысле. Все скажут, что если при его богатстве он так говорит, то, что делать нам, бедным людям? Я больше могу сказать: если для того, чтобы Украина выжила, надо стать не то, что социал-демократом, а коммунистом, то я тоже на это готов. Готов все сдать и стать, допустим, простым директором завода, как было у большевиков при НЭП", – резюмировал бизнесмен.

Коломойский отметил, что хочет сейчас в Украине лишь одного – чтобы снизились тарифы

Коломойский отметил, что хочет сейчас в Украине лишь одного – чтобы снизились тарифы

"Цензор"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский разнес в интервью кума Путина Виктора Медведчука и его коллегу по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, назвав их "коллаборантами и предателями" за поездки в Москву.

Он откровенно рассказал об отношениях с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Богданом, а также озвучил пожелание Путину.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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