"Если этого не будет — нам капец": Коломойский озвучил рецепт спасения Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий.

"Плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм", – сообщил он в интервью "Цензору".

Олигарх отметил, что хочет сейчас в Украине лишь одного – чтобы снизились тарифы.

По его словам, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда.

"Потому что, если этого не будет, тогда нам капец. Нам как стране – это в широком смысле. Все скажут, что если при его богатстве он так говорит, то, что делать нам, бедным людям? Я больше могу сказать: если для того, чтобы Украина выжила, надо стать не то, что социал-демократом, а коммунистом, то я тоже на это готов. Готов все сдать и стать, допустим, простым директором завода, как было у большевиков при НЭП", – резюмировал бизнесмен.

Коломойский отметил, что хочет сейчас в Украине лишь одного – чтобы снизились тарифы "Цензор"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский разнес в интервью кума Путина Виктора Медведчука и его коллегу по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, назвав их "коллаборантами и предателями" за поездки в Москву.

Он откровенно рассказал об отношениях с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Богданом, а также озвучил пожелание Путину.

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