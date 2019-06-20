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"От Украины отвернутся все!" Пацкан озвучил главную угрозу дефолта

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Глава Счетной палаты Валерий Пацкан считает, что частые заявления о возможном дефолте Украины могут отпугнуть от страны всех инвесторов.

Об этом он заявил в интервью OBOZREVATEL. В то же время чиновник подчеркнул, что никаких предпосылок для объявления дефолта в стране нет.

"Если мы еще пару раз сделаем заявления о дефолте, у нас вообще инвестиций может не быть. Предпосылок к дефолту в Украине нет. Цена дефолта очень высока. Мы не будем иметь никаких заимствований, от нас отвернутся все инвесторы и у нас будет галопирующая инфляция, как в 1996 году. Дефолт отбросит страну минимум на 3 года назад - это без траншей, без инвесторов и с бешеной инфляцией", - сказал Пацкан.

Он напомнил, что нынешний год является пиковым в вопросе возвращений по государственным заимствованиям.

Валерий Пацкан

Валерий Пацкан

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"Мы будем наращивать темпы роста экономики, и тогда будет лучше. Поэтому давайте не будем говорить о дефолте, а максимально затягивать в страну инвесторов, так как инвестиции - это рабочие места, это средства в экономику, это налоги. Вспомните 2007-2008 годы. Тогда был бум кредитов, население могло себе позволить плазмы, машины, квартиры. Если бы впоследствии не было экономических проблем, то население и дальше бы выплачивало кредиты и не было бы этой ситуации. Дефолт – это возвращение назад", - считает глава Счетной палаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выступил против идеи Коломойского об объявлении дефолта.

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Тема
Дефолт Украины
Персона
Валерий Пацкан
Место
Украина
Теги
дефолтУкраинаИнвестиции
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леня зе
леня зе
та главный инвестор-Россия.шо будете делать
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