"ЕС хуже Китая": Трамп заговорил о торговой войне с Европой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу новой торговой войной, заявив, что он "хуже Китая".

"Европейский Союз хуже Китая, просто меньше. Он ужасно к нам относится: барьеры, тарифы, налоги", – сообщил американский лидер, передает inoTV.

Согласно официальным данным, по итогам первой половины 2019 года импорт европейской продукции в Штаты превзошел экспорт почти на $83 млрд.

Если между США и Европой разразится новая война тарифов, это крайне негативно скажется на финансовых рынках.

"Ведь и помимо этого дополнительную нестабильность привносит собой брескит, который Борис Джонсон пообещал обеспечить вне зависимости от достижения соглашения. Плюс, Трамп к середине ноября должен решить, вводить ли тарифы на импорт автомобилей – а эта мера неизбежно вызовет ответ со стороны Брюсселя", – резюмировали журналисты.

Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу новой торговой войной, заявив, что он "хуже Китая"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

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