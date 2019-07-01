Эрдоган рассказал, когда Турция получит смертоносное оружие России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.

Об этом сообщает NTV. При этом турецкий лидер заявил, что США не собираются вводить санкции против Турции, несмотря на покупку оружия.

Он также добавил, что обсудил этот вопрос на саммите G20 в Японии с президентом США Дональдом Трампом.

Турецкий президент также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

Реджеп Тайип Эрдоган Gettyimages

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. "Этот вопрос закрыт", – добавил турецкий лидер, отвечая на критику властей США. По его словам, ожидается, что Россия поставит в Турцию С-400 в июле.

Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35. Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100.

19 июня стало известно, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении Турции в ответ на планы закупить С-400.

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