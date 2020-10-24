"Энергоатому" необходимо более 11 млрд грн на безопасную остановку одного энергоблока

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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'Энергоатому' необходимо более 11 млрд грн на безопасную остановку одного энергоблока

НАЭК "Энергоатом" оценивает сумму затрат на вывод из эксплуатации энергоблоков типа ВВЭР-440 в сумме $300 млн на один блок, а блоков ВВЭР-1000 - $400 млн. При этом процесс снятия с эксплуатации будет продолжаться десятки лет.

Об этом 19 октября во время online-встречи по проблемам и перспективам развития атомной энергетики, организованной Energy Club, сообщил вице-президент "Энергоатом" Герман Галущенко.

"По нашим оценкам, первые блоки, которые должны быть выведены из эксплуатации, – это два блока на Ровенской станции, это ВВЭР-440. Стоимость вывода такого блока (это оценочная цифра) где-то около $300 млн. Если мы говорим о ВВЭР-1000 – это где-то около $400 млн", - сказал он.

По словам Галущенко, процесс вывода из эксплуатации атомных энергоблоков длится десятками лет, в течение этого периода компания должна зарабатывать средства для финансирования таких расходов.

Напомним, за все годы эксплуатации АЭС в Фонд вывода из эксплуатации блоков атомных электростанций Украина не накопила средства для вывода крайней мере одного из пятнадцати действующих блоков. В фонде сейчас есть около 200 млн долларов.

По данным Министерства энергетики, цена в 57 копеек за 1 кВт/ч, по которой энергогенерирующая компания "Энергоатом" реализует 85% производимой электроэнергии, не включает стоимость покрытия вывода из эксплуатации блоков атомных электростанций.

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