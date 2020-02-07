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7 февраля • обновлено в 07:24
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Экзамен для Зеленского: Казарин озвучил последствия подачи воды в Крым

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Принятие решение о запуске подачи в оккупированный Крым или отказе в водоснабжении полуострова станет экзаменом для президента Украины Владимира Зеленского.

"Переговоры с террористами – это всегда пространство сложного выбора. Начиная от принципиальной допустимости подобного шага. И заканчивая границей возможных уступок", – пишет журналист Павел Казарин для "Крым.Реалии".

По его словам, возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе.

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"Вдобавок, украинские власти недавно заявляли о готовящемся обмене с Российской Федерацией. Чиновники заявляли о том, что формулу "всех на всех" удастся воплотить в жизнь. Намекали на то, что в этом списке могут оказаться крымские татары, которых Кремль активно сажает в тюрьмы последние шесть лет", – отметил Казарин.

"Президентская должность требует умения просчитывать ситуации. А еще она требует умения брать на себя ответственность не только за популярные решения, но еще и за непопулярные. Привычка нравиться способна сыграть злую роль. Вероятно, Киев будет сдавать этот экзамен на наших глазах", – резюмировал он.

Принятие решение о запуске подачи в оккупированный Крым или отказе в водоснабжении полуострова станет экзаменом для президента Украины Владимира Зеленского

Принятие решение о запуске подачи в оккупированный Крым или отказе в водоснабжении полуострова станет экзаменом для президента Украины Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым без воды Крым
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Чан Джеки
Чан Джеки
пущай путя напоит .
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сибирский ватник
сибирский ватник
Чан Джеки, Не сомневайся,напоит.Крым будет с водой!Да он и сейчас с водой ведь что то пили 6 миллионов туристов и не только пили а еще и мылись и о ужас,даже стирались.
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