Экзамен для Зеленского: Казарин озвучил последствия подачи воды в Крым

Принятие решение о запуске подачи в оккупированный Крым или отказе в водоснабжении полуострова станет экзаменом для президента Украины Владимира Зеленского.

"Переговоры с террористами – это всегда пространство сложного выбора. Начиная от принципиальной допустимости подобного шага. И заканчивая границей возможных уступок", – пишет журналист Павел Казарин для "Крым.Реалии".

По его словам, возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе.

"Вдобавок, украинские власти недавно заявляли о готовящемся обмене с Российской Федерацией. Чиновники заявляли о том, что формулу "всех на всех" удастся воплотить в жизнь. Намекали на то, что в этом списке могут оказаться крымские татары, которых Кремль активно сажает в тюрьмы последние шесть лет", – отметил Казарин.

"Президентская должность требует умения просчитывать ситуации. А еще она требует умения брать на себя ответственность не только за популярные решения, но еще и за непопулярные. Привычка нравиться способна сыграть злую роль. Вероятно, Киев будет сдавать этот экзамен на наших глазах", – резюмировал он.

Принятие решение о запуске подачи в оккупированный Крым или отказе в водоснабжении полуострова станет экзаменом для президента Украины Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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