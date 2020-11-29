Эксперт рассказал про популярный способ подделки водки

Из всех алкогольных напитков в Украине чаще всего подделывают водку. Фальсификата пива нет.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт алкогольного рынка Ростислав Чайкивский. "Подавляющее большинство водки, которую наливают в барах и ресторанах, не является оригинальной водкой", – заявил он.

"Они в основном покупают ее на разлив у тех, кто продает фальсифицированный алкоголь", – добавил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что не всегда фальсифицированный алкоголь является некачественным. "Есть производители, которые всю продукцию льют на одной линии, но на часть клеют акцизные марки, с которых платят акциз, а на часть – поддельные акцизные марки".

Эксперт сказал, что обычный потребитель вряд ли сможет отличить фальсификат от оригинального продукта. Впрочем, он посоветовал не покупать алкоголь в интернете и отдавать предпочтение крупным торговым сетям. По его словам, в больших супермаркетах риск приобрести фальсификат значительно ниже.

Вместе с тем Чайкивский заверил, что "подрабатывать пиво нет смысла". "Там нет таких акцизов, как на крепкие алкогольные напитки. Поэтому на счет пива можно не беспокоиться".

Как писал OBOZREVATEL, в 2021 году правительство планирует повысить акцизы на алкоголь.