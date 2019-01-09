''Днем с огнем не сыщешь'': в ''ДНР'' произошло ''экономическое чудо''

На территорию "ДНР" соль завозят из Казахстана и Азербайджана. При том, что она производится в Бахмуте Донецкой области на предприятии "Артемсоль".

Как пишет издание "Свои.City", ранее солью, добываемой предприятием, были забиты полки всех магазинов, а сейчас ее невозможно отыскать "днем с огнем". Блогер Денис Казанский уже назвал ситуацию "экономическим чудом".

Донецкое экономическое чудо. Соль в Донецк теперь возят не из Бахмута, который расположен в Донецкой области, а из Казахстана и Азербайджана https://t.co/hN9tB6Sfiz — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 января 2019 г.

"На полках "первого республиканского" достаточно продукции Енакиевского и Горловского мясокомбинатов, Донецкого хлебо-булочного комбината, Еленовского мукомольного, молочной продукции "Добрыня". Соль есть, но не донецкая. Только "экстра" и из далекого далека – Казахстана или Азербайджана. На этикетке заманчивое название "Славяна", но к Славянску или Бахмуту эта соль никакого отношения не имеет. Стоимость - 12 рублей за килограмм (это примерно 5 гривен)", - сказано в материале.

Соль в магазинах "ДНР" svoi.city

По данным издания, аналогичная ситуация наблюдается и на рынках, где полно российской соли, а украинской нет в продаже.

Соль в магазинах "ДНР" svoi.city

"В крупных маркетах соль есть, но в очень скудном ассортименте. Цена не заоблачная. Самая дорогая в "первом республиканском", а в среднем стоимость - 10 рублей за кило (4 гривны). Другое дело, что дончанину дико читать производителя – Азербайджан и Казахстан, учитывая, что залежи вкуснейшей соли расположены всего в 150-ти километрах", - заключает автор материала.

Сода в магазинах "ДНР" svoi.city

Ситуация вызвала реакцию пользователей сети: "О, яйца тоже возили из Казахстана ( по крайней мере так писали на упаковке", "Контрабасик-контрабас", "В Луганде так же", "Они поверили Скабеевой, что в Украине нет соли, вот и заказывают у казахов. Выкрутились. А спички пусть из Мурманска возят".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в "ДНР" работникам Макеевского металлургического завода анонсировали повышение окладов в 2019 году на 50-100 рублей (около 20-40 гривен), что стало объектом шуток пользователей социальных сетей.