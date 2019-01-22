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/Новости экономики

''Его же надо содержать!'' России предрекли колоссальные убытки от Крымского моста

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На незаконное строительство Крымского моста Россия потратила 250 млрд рублей (105 млрд грн), несмотря на изначально заявленную стоимость в 24 млрд рублей (10 млрд грн). При этом содержание путепровода будет стоить оккупантам еще дороже.

Об этом заявил в интервью "Фактам" старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар. "Насколько мне известно, изначально декларировалась стоимость — 24 миллиарда рублей. В процессе стоимость возросла до 250 млрд", - сообщил он.

По его словам, на эти деньги Россия могла бы построить несколько жилых многоэтажек, в которых могли бы поселиться до ста тысяч молодых семей.

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"Или шесть стадионов, подобных "Зенит-Арене". Или 50 лет бесплатных паромных переправ через Керченский пролив. Но построить мост — это одно. Его же надо еще содержать! На содержание моста будет потрачено денег больше, чем было заложено в его строительство", - заявил эксперт.

Крымский мост

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
Теги
Крымский мостРоссия
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