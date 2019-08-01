Зеленский снизил тарифы в Украине? Стало известно, так ли это

В июле цена на газ в Украине, по сравнению с июнем, уменьшилась на 648 гривен (или почти на 12%).

Таким образом заявление президента Владимира Зеленского о том, что его команде удалось снизить тарифы в стране на 12%, соответствует действительности, если он имел ввиду тарифы на голубое топливо. Фактчекинг, ссылаясь на данные "Нафтогаза", провело издание Deutsche Welle.

Всего, по данным украинского правительства, стоимость газа для населения за три месяца уменьшилась на четверть – с 5803 до 4640 гривен за тысячу кубов.

Коллаж

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько украинцы будут платить за газ с 1 августа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!