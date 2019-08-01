Зеленский снизил тарифы в Украине? Стало известно, так ли это

В июле цена на газ в Украине, по сравнению с июнем, уменьшилась на 648 гривен (или почти на 12%).
Таким образом заявление президента Владимира Зеленского о том, что его команде удалось снизить тарифы в стране на 12%, соответствует действительности, если он имел ввиду тарифы на голубое топливо. Фактчекинг, ссылаясь на данные "Нафтогаза", провело издание Deutsche Welle.
Всего, по данным украинского правительства, стоимость газа для населения за три месяца уменьшилась на четверть – с 5803 до 4640 гривен за тысячу кубов.
Коллаж
Напомним:
С 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.
14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.
24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.
НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня. 14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.
Соответствующий тариф указывался без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшилась на 7,3%.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько украинцы будут платить за газ с 1 августа.
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