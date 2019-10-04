"Зеленский не давит": в ГПУ возобновили скандальное дело по сыну Байдена

Генеральная прокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся газодобывающей фирмы Burisma. В том числе, эпизоды, где фигурирует Хантер Байден и олигарх Сергей Курченко.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс - Украина". По его словам, эпизод с закрытием дела компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которого был также сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее ГПУ. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Николай Злочевский (экс-министр экологии – Ред.), Сергей Курченко и другие люди или компании – таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

"Не давят" и "вне политики"

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, он сказал: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".

По словам Рябошапки, органы прокуратуры будут проводить эффективное и прозрачное расследование уголовных производств, об объективности будут свидетельствовать сами уголовные дела.

"Дела покажут, словами убедить никого нельзя", – сказал Рябошапка, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли доверять расследования Генпрокуратуре, если генпрокурор является "100% человеком президента".

Что касается дела Burisma, то Рябошапка тоже отверг любые подозрения, что на него в нем давят.

"Никто ни из заграничных, ни отечественных чиновников, политиков, не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения относительно конкретных уголовных производств", – сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, просил ли кто-либо, в том числе личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, расследовать возможную причастность сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера к уголовному производству в Украине, касающемуся Burisma.

Как известно, Хантер Байден – сын конкурента президента США Дональда Трампа Джозефа Байдена. Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил его расследовать деловые связи Хантера Байдена в Украине. Зеленский пообещал помочь, сказав, що новый генпрокурор "на 100% его человек". Это вызвало международный скандал и дало повод начать процедуру импичмента Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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