Зависит от России: у Зеленского предрекли повышение цены на газ

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус не исключил, что цена на газ для украинцев может вырасти.

Об этом, как передает УНИАН, он заявил 21 июля в штабе политической партии "Слуга народа". Чиновник назвал факторы, от которых будет зависеть стоимость газа.

"Что будет в будущем – зависит от нескольких факторов. Первый – это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с "Газпромом", и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль.

Если "Газпром" будет пытаться блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх", – спрогнозировал он.

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По словам Геруса, в данный момент в Украине идет закупка и закачка пока дешевого газа, чтобы в максимальных объемах наполнить подземные газовые хранилища и в любом случае быть готовыми к зиме.

"Соответственно, если мы максимально подготовимся, закачаем газ, если еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, думаю, ситуация будет довольно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет – ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысокой цены", – добавил Герус.

Андрей Герус Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле правительство потребовало от НАК "Нафтогаз України" снизить стоимость газа для населения на 650 грн за тысячу кубических метров. Теперь цена должна составлять 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения).

Ранее эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук спрогнозировал, что уже осенью голубое топливо вновь подорожает до 8-9 тысяч грн за тысячу кубометров.

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