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9 октября • обновлено в 18:23
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Заработал более миллиона: появилась свежая декларация Данилюка

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Экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк за 4 месяца работы на этой должности заработал 305 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует декларация, которую чиновник подал при увольнении. Ее опубликовали вечером 7 октября на сайте НАПК. Документ учитывает все доходы с 1 января по 30 сентября 2019 года.

Также в этот период Данилюк получил крупную выплату от ЕБРР. 5 июля 2019 года Европейский банк реконструкции и развития заплатил ему 992 902 грн гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам.

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Доходы Данилюка

Доходы Данилюка

НАПК

В общей сложности Данилюку с начала 2019 года заплатили 1 млн 298 тыс грн.

Заработал более миллиона: появилась свежая декларация Данилюка

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой. Ее подозревают в декларировании недостоверных сведений.

Иностранные банки массово закрыли счета членов команды президента Украины Владимира Зеленского и "95 квартала". Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир.

Новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал себя гривневым миллионером, но отказался подавать декларацию о доходах в 2019 году.

А народный депутат Украины от "Слуги народа" Анастасия Красносильская удивила всех своей декларацией. В ней она указала "бесценное" движимое имущество – кошку Марусю.

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Тема
Декларации о доходах чиновников
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
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