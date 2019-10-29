Запуск рынка земли в Украине: в Раде назвали следующие шаги

Кабинет министров и Верховная Рада разрабатывают ряд законопроектов, направленных на урегулирование рынка земли в Украине.

Подробности законодательных инициатив раскрыла в эфире ObozTV нардеп от фракции "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук.

Как объяснила депутат, законопроект о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения – лишь один из десятков, которые будут приняты во время реформы рынка земли.

"Есть, если не ошибаюсь, 8 законопроектов, которые готовятся нашими депутатами, соответствующим профильным комитетом и самим Кабинетом министров", – уточнила она.

В частности, по ее словам, разрабатывается законопроект об усилении преимущественного права, который обеспечит возможность действующим арендаторам, работающим в аграрном секторе, возможность выкупить землю.

"Об электронных аукционах – как проводить аукционы отдельный закон. О дерегуляции землеустройства – уберет бюрократические барьеры и упростит процедуру взаимодействия пользователя с органами земельных ресурсов. Предотвращение рейдерства – отдельный законопроект, который готовится. Сделает невозможными рейдерские атаки и защитит право собственности на земельные участки", – перечислила Верещук.

"Реформирование бесплатной приватизации земель – реформирует предоставление доступа украинцев к землепользованию. Государственная поддержка – отдельный законопроект. Это целый перечень законодательных изменений, которые предлагаются в этой концепции", – добавила нардеп.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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