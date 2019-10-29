Главная Новости
29 октября • обновлено в 06:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Запуск рынка земли в Украине: в Раде назвали следующие шаги

616 Читать материал на украинском

Кабинет министров и Верховная Рада разрабатывают ряд законопроектов, направленных на урегулирование рынка земли в Украине.

Подробности законодательных инициатив раскрыла в эфире ObozTV нардеп от фракции "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук.

Как объяснила депутат, законопроект о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения – лишь один из десятков, которые будут приняты во время реформы рынка земли.

"Есть, если не ошибаюсь, 8 законопроектов, которые готовятся нашими депутатами, соответствующим профильным комитетом и самим Кабинетом министров", – уточнила она.

В частности, по ее словам, разрабатывается законопроект об усилении преимущественного права, который обеспечит возможность действующим арендаторам, работающим в аграрном секторе, возможность выкупить землю.

Новости
Запуск рынка земли: Милованов озвучил главное требование Запада к Украине

"Об электронных аукционах – как проводить аукционы отдельный закон. О дерегуляции землеустройства – уберет бюрократические барьеры и упростит процедуру взаимодействия пользователя с органами земельных ресурсов. Предотвращение рейдерства – отдельный законопроект, который готовится. Сделает невозможными рейдерские атаки и защитит право собственности на земельные участки", – перечислила Верещук.

"Реформирование бесплатной приватизации земель – реформирует предоставление доступа украинцев к землепользованию. Государственная поддержка – отдельный законопроект. Это целый перечень законодательных изменений, которые предлагаются в этой концепции", – добавила нардеп.

Запуск рынка земли в Украине: в Раде назвали следующие шаги

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ток-шоу Oboz talk с Вадимом Колодийчуком смотрите каждое воскресенье в 13:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины земельная реформа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel