Запуск рынка земли: в Раде рассказали, сколько будет стоить гектар

Сразу после создания в Украине свободного рынка земли стоимость гектара будет составлять около 2 тыс. долларов, однако спустя два года цена вырастет в 2-3 раза.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, комментируя земельную реформу.

"На первый период, когда земельная реформа заработает с 1 октября 2020 года, понятно, что цена будет не очень высокой. Я думаю, на уровне 2 тыс. долларов за гектар. Но если люди не будут спешить, то на конец 2021-го, 2022 год цена будет варьироваться 5-7 тыс. долларов", – считает нардеп.

Соломчук прогнозирует, что сразу после запуска земельного рынка небольшое количество населения будет готово реализовать свою землю.

"Думаю, этот процент будет очень маленьким. Чем западней Украина, тем меньше процент, потому что больше частных собственников, предпринимателей, малых хозяйств", – отметил он.

При этом нардеп затруднился сказать, как реформа повлияет на цену аренды земли: "Стоимость аренды всегда меняется. Нельзя прогнозировать, какая стоимость аренды земли будет... За последние 5-7 лет стоимость аренды изменилась очень сильно, в 3-4 раза".

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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