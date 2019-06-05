Бой с "тенью": в Украине введут новый налог

В Украине с 1 июля изменили правила уплаты налогов с заграничных посылок. Если раньше платить государству нужно было только за ту посылку, стоимость которой превышает 150 евро (4,5 тыс. грн), уже через несколько недель барьер понизят до 100 евро (3,2 тыс. грн).

OBOZREVATEL разобрался, кому и за что придется платить налог и как это отобразится на стоимости покупок.

Главное:

с 1 июля украинцы должны будут платить налоги с посылок за границы стоимостью от 100 евро (сейчас от 150 евро);

другое ограничение – не больше трех посылок в месяц на одно лицо – пока отменили;

нововведения повлияют только на тех, кто либо делает покупки на крупные суммы за границей для себя, либо перепродают их. Таких около 7%.

Бой с "тенью" и новые правила

До 1 июля 2019-го если стоимость товара не более 150 евро, платить налог на добавленную стоимость не нужно. Это, уверены в профильном парламентском комитете, создало возможность предприимчивым украинцам заниматься импортом без уплаты НДС.

Только 1,4% посылок – с задекларированной стоимостью от 150 евро. При этом товары из США, стран ЕС, Китая можно приобрести на украинских крупных онлайн-площадках и интернет-магазинах. Фактически продавцы зарабатывают на своей наценке, но НДС государству не платят.

Чтобы исправить ситуацию, еще в прошлом году, принимая бюджет на 2019-й, парламентарии рассматорели две новых нормы. Во-первых, за месяц можно отправлять только три посылки. Во-вторых, если раньше стоимость, при которой не нужно было платить налог, составляла 150 евро, с 1 июля – 100 евро.

Посылка в Украине pixabay

Это якобы позволит урезать заработок всех, кто с помощью почтовых пересылок покупают товар на продажу. Первую норму (о трех посылках) после критики со стороны почтовых операторов покамест решили отменить.

Стоит также учитывать, что платить нужно налог не со всей суммы, а только с разницы. К примеру, если заказать в США кроссовки за 170 евро, заплатить НДС нужно будет только с 70 евро. При действующей ставке в 20% сумма налога составит всего лишь 14 евро.

Как пояснили в ГФС, кроме того, если посылка превышает 150 евро и адресована физическому лицу, также придется заплатить 10% пошлины. То есть в случае с посылкой на 170 евро, это 2 евро. То есть конечная стоимость кроссовок составит 186 евро.

"Если вы заплатили за пересылку 7 евро, а сам товар стоит 95 евро, то она уже будет облагаться налогом", – поясняет юрист.

"Важно, что начисление таможенных платежей на товары, перемещаемые в международных почтовых отправлениях, осуществляются на дату подачи операторами почтовой связи отправления вместе с таможенными декларациями СN 23 и другими необходимыми документами, а не на момент их покупки за рубежом", – отмечают в Государственной фискальной службе. То есть платить налоги придется не сразу после покупки.

Налоги взимаются с таможенной стоимости. Ее определяет пост на границе. Юрист Александр Плахотник уточняет: чаще всего берут те цифры, которые указаны в счет-фактуре.

"В 386-й статье Таможенного кодекса есть четкие инструкции о том, как пост должен определять стоимость посылки. Я бы обратил внимание на то, что они имеют право стоимость пересылки включить в фактурную стоимость. Что это значит? Если вы заплатили за пересылку 7 евро, а сам товар стоит 95 евро, то она уже будет облагаться налогом", – поясняет юрист.

Налоги на посылку pixabay

Если для получения посылки необходимо заплатить налоги, на указанный получателем адрес придет уведомление. С ним нужно получить квитанцию, оплатить ее в банке и только после этого можно будет забрать саму посылку.

Почта против

Против новых правил выступили и в "Укрпочте", и в "Новой почте". Последние отмечают: у них около 7% посылок из-за границы – на сумму от 100 евро. То есть всем им придется платить налоги. Главный результат от такого нововведения – объем международных посылок сократится.

"На данный момент из всего количества импортных посылок ежемесячно, в среднем 7% превышают порог в 100 евро. Изменения в законодательстве, безусловно, отразится на клиентах и повлияют на средний чек и стоимость покупок за рубежом. Количество международных покупок гарантировано уменьшится. Изменения в законодательстве, безусловно, отразится на клиентах и повлияют на средний чек и стоимость покупок за рубежом. Количество международных покупок гарантировано уменьшится" – прокомментировали решение в "НП".

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А вот ограничения по количеству посылок (не больше трех), заработает только после того, как появится система автоматического учета. Сейчас узнать, кто и сколько заказал посылок, чтобы понять, первая она или четвертая, нет технической возможности. Поэтому и правило убрали.

К слову, с 1 июля "Укрпочта" приняла решение повысить тарифы на международные посылки. Если сейчас отправка “мелкого пакета“ обходится от 1,5 до 18 долларов без НДС, то с 1 июля услуга подорожает на 50 центов для каждого отправления. Больше всего "Укрпочта" критиковала норму от трех посылках. В Министерстве финансов пояснили: "норма о трех посылках отменена, поскольку почтовые операторы оказались неготовы к администрированию такого ограничения".

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