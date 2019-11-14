Взять у России $100 млрд: в Кабмине отреагировали на идею Коломойского

Министр развития экономики Украины Тимофей Милованов раскритиковал идею олигарха Игоря Коломойского отказаться от сотрудничества с МВФ и взять кредит на $100 млрд у России.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Верховной Раде, в четверг, 14 ноября. "Я не комментирую выступления бизнесменов. А идея, что мы должны брать внешнее финансирование, и от России, а не от МВФ, я с этой идеей не соглашаюсь", – сказал Милованов.

Что касается сотрудничества с МВФ, то, по его словам, деньги от фонда пополняют резервы Нацбанка. Если экономика Украины будет укрепляться, инфляция снизится, а в страну пойдут инвестиции, то со временем от помощи можно будет отказаться.

Милованов отреагировал на слова Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер Игорь Коломойский призвал Украину отказаться от помощи Международного валютного фонда и взять у России кредит на $100 млрд.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия негативно оценил заявление бизнесмена Игоря Коломойского о том, что финансирование России может заменить Украине кредит Международного валютного фонда.

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