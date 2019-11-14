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14 ноября • обновлено в 14:12
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Взять у России $100 млрд: в Кабмине отреагировали на идею Коломойского

2.1т
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Министр развития экономики Украины Тимофей Милованов раскритиковал идею олигарха Игоря Коломойского отказаться от сотрудничества с МВФ и взять кредит на $100 млрд у России.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Верховной Раде, в четверг, 14 ноября. "Я не комментирую выступления бизнесменов. А идея, что мы должны брать внешнее финансирование, и от России, а не от МВФ, я с этой идеей не соглашаюсь", – сказал Милованов.

Что касается сотрудничества с МВФ, то, по его словам, деньги от фонда пополняют резервы Нацбанка. Если экономика Украины будет укрепляться, инфляция снизится, а в страну пойдут инвестиции, то со временем от помощи можно будет отказаться.

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Милованов отреагировал на слова Коломойского

Милованов отреагировал на слова Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер Игорь Коломойский призвал Украину отказаться от помощи Международного валютного фонда и взять у России кредит на $100 млрд.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия негативно оценил заявление бизнесмена Игоря Коломойского о том, что финансирование России может заменить Украине кредит Международного валютного фонда.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Тимофей Милованов Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
кредит МВФ
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Не, Милованов, ты зря. Отказываться от такого предложения взять у Кремля 100 млрд. Это глупость. Учись к Бени, он брать умеет. Особенно тогда, когда дают. С отдачей, правда потом будет заморочка. Но ведь это же потом. Потом, как в восточной мудрости: "или шах... или ишак...". Правда есть заковыка, а есть ли у Москвы для отдолжения такие бабки. А еще, на каких условиях эти бабки будут отдалживать. В общем пока одна "пурга", зато Беня, как национальный герой упоминается во всех СМИ.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ну вот( А мы то уже 100млрд. приготовили. Не хотят пановать хрюканы, не хотят..
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Какие инвестиции в страну если у вас все работоспособное население разбежалось по заграницам. Да и вообще, смешные они, один говорить взять 100 лярдов, другой говорит не брать. Кто вам их даст то даже если и захотите? Вы 3 лярда отдавать не хотите, по судам таскаетесь. Репутации у вас уже никакой нет.
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