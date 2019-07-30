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Возмутительные масштабы: в Украине устроили массовые обыски таможенников

1.1т Читать материал на украинском

ГФС вместе с Государственным бюро расследований и ГПУ 30 июля устроили обыски на таможенном посту "Аэропорт "Киев" в Жулянах", в помещении Запорожской таможни, на таможенном посту "Запорожье-аэропорт".

Причина – должностные лица Киевской городской таможни якобы пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой, заявила на своей странице в соцсети первый замдиректора Государственного бюро расследований Ольга Варченко

Аэропорт Днепра

Аэропорт Днепра

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"Сейчас проводим досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины - устанавливаем обстоятельства совершения уголовного преступления", – заявила Ольга Варченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В теневой команде президента Владимира Зеленского – целый пул бывших сотрудников таможенных органов, которых при Януковиче называли "королями контрабанды";

  • Владимир Зеленский потребовал увольнения ряда таможенников в тех областях, где раньше "зарабатывали" члены его команды, а закончил чистку и. о. главы Фискальной службы;

  • На контрабанде зарабатывают миллиарды: деньги расходятся по карманам власть имущих и "кураторов";

  • В ряде регионов Украины от команды "Зе" представлены бывшие сотрудники таможенных органов. Большинство из них попадало в коррупционные скандалы.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
самолет растаможка
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