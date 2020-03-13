В Германии могут национализировать компании: Lufthansa пригрозила остановкой полетов

В Германии могут временно национализировать важные для государства компании, если те будут испытывать трудности в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом заявил министр экономики страны Петер Альтмайер. По его словам, Берлин готов защитить их от банкротства разными способами, среди которых кроме национализации также отсрочки по уплате налогов и финансовая помощь. Об этом сообщил DailyStorm.

Эпидемия коронавируса в Германии

"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний. Мы очень внимательно рассмотрим его последствия и сделаем все необходимое", – заявил Альтмайер. Он напомнил, что Берлин уже рассматривал подобные меры по отношению к компаниям, занимающимся важными для государства проектами.

При этом министр подчеркнул, что это только один из многих вариантов решения проблемы. По его словам, Берлин рассматривает различные меры, которые могут помочь организациям преодолеть "кризис коронавируса", в том числе отсрочки по уплате налогов и многомиллиардную финансовую помощь страдающим компаниям. Даже если придется прибегнуть к национализации, это будут одиночные случаи, считает Альтмайер.

При уже известно, что о такой помощи собирается просить руководство крупнейшей в Европе немецкой авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщило издание Handelsblatt. "Во внутреннем видеообращении к сотрудникам босс Lufthansa Карстен Спор сказал, что ведутся переговоры с правительством о возможной государственной помощи", – говорится в публикации.

Также в Lufthansa пригрозили остановить полеты, если ситуация будет ухудшаться. Это принесет компании огромные убытки.

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