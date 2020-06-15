Верховный суд поставил точку в деле Суркисов против ПриватБанка

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила ходатайства Нацбанка и Кабинета министров об остановке дела семьи Суркисов против ПриватБанка.

Суд закрыл дело, признав связь Суркисов с бывшими акционерами банка, сообщает LIGA.net.

Таким образом отменено решение первой и апелляционной инстанции, в которых семья Суркисов одержала победу. При этом суд оставил за истцами право обратиться в суд гражданской юрисдикции.

"Это однозначная победа, на наш взгляд, суд применил нормы нового банковского закона. Суд частично удовлетворил ходатайство НБУ и Кабмина, у истцов есть 10 дней на то, чтобы инициировать передачу иска в гражданский суд. Они могут сформулировать аналогичное исковое требование, но возможно будут другие формулировки", – пояснил представитель НБУ Виктор Григорчук.

Отмечается, что Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи подали в суд на ПриватБанк за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривали процедуру bail-in, по которой в 2016 году национализировали финучреждение. Нацбанк определил, что Суркисы были связанными с ПриватБанком лицами, поэтому их вложения конвертированы в капитал госбанка.

В случае их выигрыша в Верховном суде, правомерность процедуры национализации ПриватБанка оказалась бы под сомнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию Кабмина на решение Печерского суда Киева от 9 февраля 2017 года, которое обязывало ПриватБанк исполнять условия по депозитным договорам с оффшорными компаниями братьев Суркисов.