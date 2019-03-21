Венгрия пошла на газовую сделку с Россией в обход Украины

Венгрия договорилась с Россией о поставках газа на 2020 год даже в случае остановки транзита Украиной.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с главой российского газового монополиста "Газпром" Алексеем Миллером, информирует пресс-служба венгерского правительства.

"Вопрос энергетической безопасности приобрел геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце 2019 года, и еще не было подписано ни одного нового контракта. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда РФ больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину", - отметил Сийярто.

"Газпром" обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем", — заявил он.

Министр добавил, что страна сможет покупать газ через Австрию. Емкости резервуаров-хранилищ Венгрии на 6,3 млрд кубометров также будут эксплуатироваться.

"Стало действительно очевидно, насколько хорошим было решение о строительстве этих складских мощностей, поскольку в 2019-м мы можем хранить достаточно природного газа, чтобы гарантировать, что в следующем году его будет достаточно для обеспечения Венгрии", — сказал Сийярто.

Напомним, контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается в 2019 году. Трехсторонние (ЕС, Украина, Россия) консультации на уровне экспертов запланированы на 15 января, трехсторонние переговоры на политическом уровне — 21 января.

Как писал OBOZREVATEL, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, как Украина попала под жесткий шантаж ''Газпрома''.

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