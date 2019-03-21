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/Рынки и компании

Венгрия пошла на газовую сделку с Россией в обход Украины

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Венгрия договорилась с Россией о поставках газа на 2020 год даже в случае остановки транзита Украиной.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с главой российского газового монополиста "Газпром" Алексеем Миллером, информирует пресс-служба венгерского правительства.

"Вопрос энергетической безопасности приобрел геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце 2019 года, и еще не было подписано ни одного нового контракта. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда РФ больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину", - отметил Сийярто.

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Венгрия пошла на газовую сделку с Россией в обход Украины

"Газпром" обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем", — заявил он.

Министр добавил, что страна сможет покупать газ через Австрию. Емкости резервуаров-хранилищ Венгрии на 6,3 млрд кубометров также будут эксплуатироваться.

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"Стало действительно очевидно, насколько хорошим было решение о строительстве этих складских мощностей, поскольку в 2019-м мы можем хранить достаточно природного газа, чтобы гарантировать, что в следующем году его будет достаточно для обеспечения Венгрии", — сказал Сийярто.

Напомним, контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается в 2019 году. Трехсторонние (ЕС, Украина, Россия) консультации на уровне экспертов запланированы на 15 января, трехсторонние переговоры на политическом уровне — 21 января.

Как писал OBOZREVATEL, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, как Украина попала под жесткий шантаж ''Газпрома''.

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Тема
Рынок газа
Персона
Петер Сийярто
Место
Венгрия
Теги
транзит газаРоссиягазопроводГазпром
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Ніби сайт український,а всі коментарі на язику наколіностоячих. Українців тут немає.
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0
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Файбер Моня
Файбер Моня
А ведь как всё начиналось! Были массовые скакания на улицах и площадях в начале 2014 года, коллективные распития бодрящего заморского "чая", задушевные разговоры о мессианской богоизбранности украинского народа и его основополагающей роли в становлении европейской цивилизации, о том, что Запад сразу даст много денег и открытые границы! В общем апофеоз либерального рая и кайфовая терапия на фоне спровоцированной национальной ущербности..., но, как назло, вдруг что-то пошло не так.. ))
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3
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Файбер Моня, родіна-мама тебе кличе.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Предлагаю почтить память украинской ГТС крымским пятилетним коньячком ... не чекаясь
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